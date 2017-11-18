تقديرات جزافية وراء سحب 60 ألف فاتورة كهرباء بالقاهرة

في واقعة هي الأولى من نوعها، أعلنت وزارة الكهرباء، أول أمس الخميس، عن سحب 60 ألف فاتورة كهرباء من أصل 80 ألف فاتورة أصدرتها الشركة لمنطقة عين شمس بشمال القاهرة، بسبب أخطاء في قراءة العدادات، وذلك بعد الكشف عن تقديرات جزافية، وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها إلى أن “خطأ في الكمبيوتر أدى لسحب فواتير الكهرباء عن شهر نوفمبر الجاري وارتفاعها بشكل كبير عن الاستهلاك الحقيقي”.

وكشف المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن وجود أخطاء بفواتير الاستهلاك الخاصة بإدارة عين شمس، مشيرا إلى أنه تم سحب 60 ألف فاتورة فور اكتشاف الخطأ من إجمالي الـ80 ألفًا التي تصدرها إدارة عين شمس، التابعة لقطاع الحلمية التجارية، وأوضح عارف أنه تم تحصيل 20 ألف فاتورة فقط من إجمالي الفواتير التي بها الخطأ، لافتًا إلى أن الفارق بين الاستهلاك الصحيح، وما تم تحصيله بالخطأ سيتم احتسابه كدفعة مقدمة من فاتورة شهر ديسمبر المقبل.

أزمة أخطاء الفواتير كانت نتاج أزمة أكبر وهي نقص كشافين الكهرباء بالوزارة حيث يلجأ معظم الكشافين إلى كتابة أرقام جزافية بدلا من الذهاب إلى المنازل لقراءة الأرقام الحقيقية، نظرا لقلة عددهم مقارنة مع عدد المنازل، وأعلن وزير الكهرباء أن الوزارة بحاجة إلى 20 ألف كشاف حتى يمكن سد العجز الموجود ولكن الوزارة لا تستطيع توظيف جدد بسبب الأوضاع الاقتصادية، ما دفعها إلى التعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاصة لتحصيل الفواتير وقراءة العدادات بحيث توفر في التكلفة.

ووفقا لما أعلنه وزير الكهرباء ستبدأ الشركة عملها في 1 ديسمبر المقبل في المعادى وحلوان بقطاع جنوب القاهرة، وسيتم تعميم التجربة حال نجاحها، مشيرا إلى أن الوزارة أوكلت للشركة الخاصة مهمة قراءة العدادات وستكون مدة المرحلة الأولى نحو 6 شهور، لتقييم الشركة في المهمة المسندة إليها.

من ناحية أخرى، قال “أشرف .ك” أحد محصلي فواتير الكهرباء بمحافظة الجيزة، إن الشركة لم تصدر أي فواتير جديدة بإدارة أوسيم منذ 6 أشهر لعدة أسباب أبرزها مخاوف الشركة من غضب الأهالي بسبب القراءات الخاطئة للعدادات، ولعدم وجود عدد كاف من المحصلين، مشيرا إلى وجود منازل لم تسدد فواتير منذ 3 سنوات.

وأضاف لـ”البديل” أن إدارة أوسيم كانت تستقبل يوميا شكاوى من عشرات المواطنين بسبب القراءات الخاطئة وكثيرا ما تكون شكاوى صحيحة ويتم سحب الفواتير مرة أخرى وبعد ذلك تصدر الفواتير الصحيحة بعد معرفة الاستهلاك الحقيقي للعداد، لذلك صدر قرار داخلي بوقف إصدار الفواتير حتي يتم حل مشكلة الكشافين وإيجاد طريقة مناسبة لحل الأزمة.