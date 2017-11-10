تعرف على أبرز إصدارات «الشارقة للكتاب»

يواصل معرض الشارقة الدولي للكتاب فعالياته في دورته الـ36؛ حيث يقام بمشاركة 1650 دار نشر من 60 دولة، تعرض أكثر من 1.5 مليون عنوان، واستضافة 393 كاتبًا ومثقفًا، من 48 دولة، حيث شهدت هذه النسخة صدور عدد من المؤلفات الحديثة، نرصد لكم أبرزها في هذا التقرير.

أطلس تاريخ العرب والإسلام

الكتاب من تأليف الدكتور سيف الدين الكاتب، وقد تناول فيه المؤلف نقاطًا تاريخية، حيث بدأ بفجر الإسلام، مرورًا بما أتى بعده من العصور، ونهاية إلى العصر العباسي وما صاحبه من سقوط بغداد في يد المغول وتدمير عاصمة ثقافية كبيرة وقتها.

موسوعة فلكية

الكتاب من تأليف إبراهيم حلمي الغوري، وقد تناول فيه الحديث عن المجموعة الشمسية والكواكب والنجوم والمجرات وعالم الفضاء الخارجي والأسرار المتعلقة به وبعض المعلومات الغائية عمن يريد الدخول إلى هذا العالم.

الكون الأنيق

تأليف برايان جرين، وترجمة محمد فتحي خضر، ويتناول الكتاب الكيفية الطبيعة التي يعمل بها الكون بشكل مبسط، يسهل على الجمهور غير المتخصص الأمور؛ لكي يفهم ما يقال، والجهد البشري الذي بذل للوصول إلى النظرية النهائية التي تؤكد أن هناك أكوانًا أخرى غير كوننا هذا.

الإرهاب كما نشرحه لأولادنا

الكتاب للمؤلف الفرنسي ذي الأصول المغربية الطاهر بن جلون، وترجمة جان هشام، ويتناول ظاهرة الإرهاب، مستعرضًا تاريخ الكلمة والحقائق والأحداث الأكثر دموية، التي صاحبتها منذ الثورة الفرنسية، وصولاً إلى الوضع الحالي.

أترى

الأطفال كان لهم نصيب أيضًا من الكتب التي صدرت في المعرض، فهناك قصة “أترى”، للكاتبة راما قنواتي، التي تناولت فيها بشاعة الحروب، متخذة الطفل زيد بطلاً للقصة، حيث تحاول عائلته الهروب من الحرب وما يصاحبها من هجمات وقصف مستمر، تاركين خلفهم منزلهم بكل ما يحمله من ذكريات سعيدة، مؤمنين أن الحرب ستنتهي يومًا ما، وسيعودون إلى منزلهم؛ لا ستعادة ذكرياتهم الجميلة.