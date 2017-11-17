تعديل الحكومة لقانون السجون.. حلول مؤقتة لأزمة اللائحة

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، حيث ينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًّا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة ـ بدلاً من ثلثي المدة في النص الحالي ـ وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، كما يتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر ـ بدلاً من 9 أشهر في النص الحالي، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.

هذه التعديلات جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات بين الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية وعدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، كان أبرزها المجلس القوي لحقوق الإنسان، حيث تم التوصل لاتفاق حول لائحة السجون بشكلها الجديد، وكانت أبرز التعديلات تخصيص ساعة للتريض وساعة للزيارة، وإلغاء الحبس الاحتياطي بشكله الحالي، ولكن لم يتم اعتمادها حتى الآن والاكتفاء بالتعديل الشكلي الذي وافقت عليه الحكومة.

ويعد هذا التعديل هو الثاني خلال آخر عامين، حيث سبق وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وذلك في شهر أكتوبر 2015، ووفقًا للمادة الأولى من تعديلات القانون، التي تشرتها الجريدة الرسمية في ذلك الوقت، تستبدل بعبارة “مدير عام السجون” عبارة “مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون”، وبعبارة “مدير السجن أو مأموره” عبارة “مأمور السجن”، وبعبارة “مدير القسم الطبي للسجون” عبارة “مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون أينما وردت بالقانون الخاص بتنظيم السجون”، كما يستبدل بنصوص المواد أرقام “1، و14، و20، و34، و38، و43، و44 (بند 4)، و46، و50، و68، و73، و92، و94 من ذات القانون.

الناشط الحقوقي جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وصف التعديلات الاخيرة بالشكلية، مشيرًا إلى أن هناك لائحة جديدة تم الاتفاق عليها منذ عدة شهور، ولكن لم يتم اعتمادها، مؤكدًا أن هذه التعديلات مجرد محاولات شكلية تعكس تعنت الأجهزة المعنية عن تقديم أي حلول لازمة لأوضاع السجون في مصر.

وأضاف إسحاق أن وزارة الداخلية سبق وأعلنت موافقتها على تعديل اللائحة الجديدة للسجون، وتم إرسالها إلى الجهات المختصة، ومع ذلك لم يتم تنفيذها حتى الآن، مشيرًا إلى أن أبرز هذه التعديلات كانت تتضمن إلغاء الحبس الاحتياطي، الذي أصبح يستخدم كعقوبة، كذلك مد فترة التريض والزيارة وغيرها من الحقوق، التي لا بد أن يحصل عليها السجناء وسط تجاهل من الجهات المسؤولة.

في نفس السياق قالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هذه التعديلات التي وافقت عليها الحكومة ستراجع من جانب البرلمان، حيث من المفترض أن تشكل لجنة مشتركة من لجتي حقوق الإنسان والتشريعية؛ لبحث هذه التعديلات، وبعد ذلك سيتم عرضها للجلسة العامة؛ تمهيدًا للتصويت عليها.

وتابعت عازر في تصريحات خاصة لـ”البديل” أن البرلمان هو صاحب الحق الدستوري في الموافقة أو رفض هذه التعديلات، وسيتم عرضها علي حوار مجتمعي. وإذا كانت هناك مقترحات من النواب ستضاف، وسيتم الاستماع لأكبر عدد ممكن من المختصين في هذا الملف، قبل تحويل مشروع قانون السجون بشكله الجديد إلى الجلسة العامة.