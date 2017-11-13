تراجع الاستهلاك المنزلي للكهرباء.. التقشف أصبح اضطراريًا

يبدو أن سياسة التقشف بدأت تأتي ثمارها، لكن إجباريا، والأمر اتضح في تقرير صادر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن تراجع الاستهلاك المنزلي للكهرباء خلال شهر يوليو الماضي إلى 42.7% من إجمالي الكمية المستخدمة خلال الشهر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت 44.4%.

واستهلك قطاع “الاستخدامات المنزلية” 5.8 ميجا كيلو وات/ ساعة بنسبة 42.7% من إجمالي الكميات المستخدمة للكهرباء خلال شهر يوليو 2017، مقابل 6 ميجا كيلو وات/ ساعة بنسبة 44.4% فى يوليو 2016، حسبما أكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ليأتي تراجع الاستهلاك بعد زيادة أسعار الكهرباء على الشرائح المستخدمة؛ حيث ارتفعت الشريحة الأولي من 11 قرشا إلى 13، والثانية من 19 قرشا إلى 22، والثالثة من 21 إلى 27 قرش للكيلو وات.

ورصد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة استخدام قطاع الصناعة للكهرباء في شهر يوليو الماضي، مقارنة بمثيله من عام 2016، حيث استحوذ القطاع على 27.2% من إجمالي الكمية المستهلكة خلال يوليو 2017، مقابل 25.2% في يوليو 2016، واستهلك قطاع الصناعة 3.7 ميجا كيلو وات/ ساعة بنسبة 27.2% من إجمالي الكميات المستخدمة للكهرباء خلال شهر يوليو 2017، مقابل 3.4 ميجا كيلو وات/ ساعة بنسبة 25.2% في يوليو 2016.

وأوضح التقرير أيضا، زيادة استهلاك قطاع الزراعة والري والصرف 0.7 ميجا كيلو وات/ ساعة بنسبة 5.2% من إجمالي الكميات المستخدمة للكهرباء خلال شهر يوليو 2017، مقابل 0.6 ميجا كيلو وات/ ساعة بنسبة 4.5% في يوليو 2016.

وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن التراجع في الاستهلاك المنزلي للكهرباء يعني أن المواطنين أصبحوا الآن يرشدون استهلاك الكهرباء إجباريا؛ بسبب ارتفاع التكلفة الذي انعكس على الفواتير، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار أرهق المواطن الذي أصبح يرشد استهلاك جميع استخداماته وليست الكهرباء فقط.

وأضاف عبده لـ«البديل»، أن زيادة استهلاك قطاعي الصناعة والزراعة للكهرباء، منطقية نتيجة الزيادة في الإنتاج والتصدير، متابعا أن الجهاز المركزي للإحصاء، كان عليه توضيح أن زيادة استهلاك قطاع الزراعة والصناعة للكهرباء، يترتب عليها زيادة الإنتاج، لكنه لم يفعل، ما يشير إلى غموض حول وجود زيادة، رغم أن الإحصائيات تؤكد ارتفاع قيمة الصادرات خلال أغسطس 2017، بنسبة 17.0%، مقارنة بمثيله من العام الماضي، حيـث بلغـت 2.17 مليار دولار خـلال شهـر أغسطس 2017، مقابل 1.86 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.