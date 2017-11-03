بعد عام من التعويم.. 50 مليون فلاح في طي النسيان

مر عام على تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مما ألقى بظلاله على كافة القطاعات الإنتاجية في مصر، وخاصة القطاع الزراعي، الذي يحمل على عاتقة توفير الغذاء للمواطن المصري، الا ان التعويم نتج عنه ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج “الأسمدة – المبيدات – التقاوي – الأيدي العاملة – إيجار الأرض” أكثر من مرة خلال العام المنصرم، مما ترتب عليه أرتفاع أسعار المنتجات الزراعية دون أن يعود على الفلاح بعائد، بل بالعكس خسائر من الاستمرار في الزراعة، تضاعفت لرفع الدعم المقدم له من قبل الدولة.

فعقب اعلان البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 ارتفع سعر السماد من 2000 إلى 3000 جنيه للطن، بعد أن طالبت شركات إنتاج الأسمدة برفع أسعاره لزيادة تكلفة الإنتاج من 2058 إلى 3396 جنيهًا لطن اليوريا.

وكانت آخر زيادة لأسعار الأسمدة المدعمة في أكتوبر 2014، حيث وصل سعر طن اليوريا إلى 2000 بدلًا من 1500 جنيه، و1900 لطن النترات بدلاً من 1400.

وترتب على ارتفاع سعر المحروقات زيادة تكلفة الري والحصاد المميكن وعملية الدريس الآلي لبعض المحاصيل، بجانب ارتفاع تكلفة النقل، سواء لعمال اليومية او المحاصيل.

ومن جانبه قال محمد برغش، عضو المجلس الاستشاري السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن الدولة اهتمت بكافة قطاعات الدولة، كالمقاولين ومنتجي الأدوية والغرف التجارية، وعوضتهم عن فارق الأسعار بعد تعويم الجنيه، وتجاهلت 50 مليون فلاح؛ مما رسخ لديهم أن الزراعة لم تعد أمنًا قوميًّا للدولة، وأن الحكومة لا تعبأ بمشاكلهم ولا محاولة تعويضهم عن الخسائر التي يتكبدونها نتيجة قرار تعويم الجنيه، لافتًا إلى أن الدولة تطبق مبدأ الاقتصاد الحر مع رجال الأعمال والاقتصاد الاشتراكي مع الفلاحين، وتعمل وفق الإرادة المنفردة في تحديد سعر الشراء، في حين أن المادة 29 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاح بأسعار تضمن له المعيشة الكريمة والحصول على ربحية تضمن له هذا العيش، بجانب أن الدولة تقوم بدعم المصدرين بـ 2 مليار و300 مليون جنيه سنويًّا، وفي المقابل قامت بخفض الدعم الموجه للفلاح من 5 مليارات جنيه إلى مليار واحد فقط، وتخفيض ميزانية المراكز البحثية الزراعية بنسبة 67%.

وكشف برغش أننا لا ننتج البذور أو المبيدات محليًّا، ونعتمد على استيرادها من الخارج، والتي زادت أسعارها بنسبة 200% – 300% خلال الـ 12 شهرًا الماضية، أما مستلزمات الإنتاج التي تتوفر محليًّا فزادت بنسب تتراوح بين 100- 150 %، مما زاد من حدة الغش لدى تجار مستلزمات الإنتاج فلجؤوا إلى تقليل المادة الفاعلة في المبيدات، سواء الفطرية أو الحشرية ورفع الأسعار أكثر من مرة، دون أن تتدخل الدولة، أو يكون لها دور في وقف استنزاف الفلاح ماديًّا، والذي تآكل مكسبه، بل وكثيرًا ما أصبح يتعرض للخسائر، مشيرًا إلى أن الأسمدة الآزوتيه ارتفعت 700 جنيه، وهناك تلويح بزيادة أخرى قدرها 500 جنيه للطن.

وأشار عضو المجلس الاستشاري السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أنه في مقابل كل الأعباء المادية التي ألقيت على عاتق الفلاح نتيجة قرار تحرير صرف الجنيه، كل ما اتخذته الدولة من قرارات لصالح المزارعين هو رفع سعر توريد القمح من 420 جنيهًا إلى 550 جنيهًا للإردب، أي بنسبة زيادة لا تتعدى الـ 30%، ورفع سعر توريد قصب السكر من 400 إلى 600 جنيه للطن، أي 50%، دون مراعاة أن يكون هناك توازن في الأسعار بين محصولي القصب والقمح، وباقي المحاصيل تحدد أسعارها وفقًا للعرض والطلب في السوق دون تدخل من الدولة.