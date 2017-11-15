بعد صدور القانون ولائحته التنفيذية.. تساؤلات حول «تسهيل الاستثمار»

أثارت التوصيات التي خرج بها مؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي الرابع، والتي كان من أبرزها ضرورة التغلب على البيروقراطية وتعقيد الإجراءات التي تمثل أهم معوقات الاستثمار، التساؤلات، خاصة وأنه من المفترض أن يكون قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، قد توصل إلى حل لهذه المعضلة القديمة.

وكان مؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي الرابع، وبحضور ممثلي الحكومة والمجتمع الصناعي، قد ناقش العديد من القضايا الجوهرية التي تشكل المحاور الرئيسية في الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة والتصدير والتنافسية، وسلط الضوء على ارتفاع تكلفة بداية وإنشاء المشروعات في مصر والتى تصل إلى 16٪ مقارنة بالدول الأخرى، ومن ثم طالب بإعادة النظر في تكلفة إنشاء وبداية تشغيل المشروعات فى ضوء التكلفة المثيلة للدول المنافسة، وطالب بمزيد من التيسيرات في أداء الأعمال والعمل على تحسين ترتيب مصر في مؤشر أداء الأعمال، ووضع إجراءات مبسطة وناجزة في ضوء قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية حتى لا تترك لصغار الموظفين التنفيذيين، وذلك لتحقيق مناخ جاذب للاستثمار.

الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، يرى أن قانون الاستثمار الجديد وضع مزايا استثمارية كبيرة في مصر، مؤكدا على أن الحكومة من خلال القانون قدمت كل التسهيلات للتوسع في الأعمال وتحسين ربحيتها، ولكن كان ذلك على حساب قواعد العدالة وتكافؤ العلاقة بين الدولة والمستثمرين ومن ثم إهدار حق الدولة من خلال هذه التسهيلات المبالغ فيها، بحسب قوله.

وأضاف عامر لـ”البديل”، أن من بين التسهيلات نظّم قانون الاستثمار بشكل واضح في مواده من (35 إلى 46) النافذة الاستثمارية (الشباك الموحد)، وقدم دليل إجراءات الاستثمار الذي يتضمن الشروط والإجراءات والمواضيع المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح، وكيفية طلبها، وتوقيتات فحص الطلبات والموافقة عليها، وتوضيح إجراءات تراخيص الأراضي.

وأوضح أن من المزايا التي قدمها القانون اتباع أسلوب إداري متميز يتسم بالسهولة واليسر في تطبيق كافة الإجراءات الإدارية داخل المنطقة الاستثمارية من خلال التعامل مع جهة واحدة، كما أنه لا يوجد قيود علي رأس المال أو الشكل القانوني للمشروعات، مع وجود نظام جمركي ميسر من شأنه تسهيل حركة الاستيراد والتصدير للمشروعات المقامة بالمنطقة الاستثمارية.

وأشار إلى أن القانون في المواد من (47 إلى 61) نظّم إجراءات تخصيص العقارات، وإحكام التصرف فيها، وإجراءات الترخيص بنظام حق الانتفاع والإيجار، وإحكام التصرف والبيع وأحوال التزاحم، وألزم القانون الهيئات الاستثمارية بالبت في طلبات تأسيس الشركات خلال يوم عمل على الأكثر، وفي مقابل هذا ألزم الشركات بتقديم بياناتها وتحديد رأسمالها وإعداد ونشر قوائمها بتأسيس قواعد بيانات واضحة.

وقال عامر: القانون وإن كان له إيجابياته بشكل عام فإنه يقدم ضمانات للمستثمرين أكثر مما هو متبع في الدول الجاذبة للاستثمارات، حتى إنه يبخس حق الدولة نفسها، ويعرض الأمن القومي للخطر من خلال فتح باب تملك الأراضي والعقارات دون مقابل لأي مستثمر.