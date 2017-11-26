بعد توقف 7 سنوات.. «2018» يشهد عودة مهرجان دمشق السينمائي

تشهد دولة سوريا حربًا منذ عدة سنوات، أدت إلى توقف الفنون بكافة أشكالها، سواء كانت مسابقات أو مهرجانات كان يتم تنظيمها بشكل دوري، وبقي للسوريين حلم لا ينتهي هو استعادة الوطن والحياة والفن، وعلى هذا أعلن مؤخرًا مراد شاهين، رئيس المؤسسة العامة للسينما في سوريا، عن عودة مهرجان دمشق السينمائي العام المقبل 2018، وذلك بعد توقف دام سبعة أعوام، مؤكدًا أن الترتيبات للدورة الجديدة قائمة على قدم وساق، للخروج بها بشكل يليق بمكانة المهرجان.

أهمية الفن في مواجهة الحرب

ويتزامن ذلك مع زيادة الإنتاج الفني في سوريا، فقبل الأزمة كانت تنتج 5 أفلام سنويًّا، والذي ارتفع الآن إلى 40 فيلمًا ما بين طويل وقصير، وتقوم مؤسسة السينما السورية بإنتاج أفلام عن القضية السورية والمعاناة التي عاشها الشعب واللاجئون السوريون، الذين تركوا وطنهم، وفروا من الموت، والظروف الصعبة التي تعاني منها سوريا.

وكشف رئيس المؤسسة العامة للسينما في سوريا أن الحكومة حريصة على عودة المهرجان؛ إيمانًا منها بأهمية السينما والفن وكيفية استخدام القوة الناعمة في الدفاع عن الدولة والهوية الثقافية.

تعليق المهرجان.. لأجل غير مسمى

كانت آخر دورة شهدها المهرجان قبل التوقف هي الدورة الثامنة عشرة، والتي أقيمت عام 2010، على مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، فاز فيها الفيلم الجزائري الرائع «الخارجون عن القانون» للمخرج رشيد بوشارب بجائزتين، هما: ذهبية الأفلام الطويلة، وجائزة أفضل فيلم عربي، وفاز بالفضية الفيلم الإيراني «يرجى عدم الإزعاج» للمخرج محسن عبد الوهاب، والبرونزية بقيت في دمشق للفيلم السوري «مطر أيلول» للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد.

وبعد أن مرت هذه الدورة بسلام، وقبل أيام قليلة من انطلاق الدورة الجديدة، وتحديدًا فى نوفمبر عام 2011، أعلنت إدارة مهرجان دمشق السينمائي عن تعليق الدورة التاسعة عشرة من المهرجان؛ التي كان من المقرر عقدها في نوفمبر من نفس العام، نظرًا للظروف التي تمر بها البلد.

واستند وزير الثقافة السوري، رياض عصمت، في ذلك الوقت في قراره على ما فعله مهرجان “القاهرة السينمائي الدولي”، إذ قال في تصريح لـcnn عقب اتخاذ قرار التعليق “إنه قرار مماثل اتخذته إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بسبب تزامن موعد إقامته في مصر مع استحقاقات انتخابية مصرية”.

وكان أحد الأسباب القوية التي ساهمت في تعليق نشاط مهرجان دمشق السينمائي هو اعتذار عدد كبير من الشخصيات السينمائية الهامة من حول العالم عن الحضور؛ وذلك بسبب الأخبار التي كان يتم بثها عن الأوضاع في سوريا؛ مما تسبب في خلق حالة من الرهبة لدى الضيوف، ولأن انسحابهم يفقد المهرجان بريقه، خاصة أن الدورة السابقة حظيت بمشاركة أكثر من 50 دولة وفنانين من مختلف دول العالم؛ اتخذت الإدارة قرار التعليق وليس الوقف، لحين هدوء الأحوال السياسية داخل البلاد.

ويعتبر قرار العودة العام المقبل تحديًا من الحكومة قويًّا؛ لايصال رسالة إلى العالم بأن سوريا لا تزال تنبض بالحياة.

جدير بالذكر أن مهرجان دمشق السينمائي الدولي يقام سنويًّا في دمشق، ويعد واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية العربية والدولية، والذي تأسس على يد المخرج السينمائي الراحل محمد شاهين، وتشارك فيه دول عربية وأجنبية من مختلف قارات العالم.