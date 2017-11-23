بعد تصريحات «العناني».. هل يمكن استرداد آثارنا من إسرائيل؟

أثارت التصريحات التي أطلقها وزير الآثار خالد العناني غضب الكثير من المصريين، بعد كشفه عن وجود الكثير من قطع الآثار المصرية داخل إسرائيل، مشيرًا إلى أنه نجح في استرداد بعضها، الأمر الذي كشف قصور العديد من الوزراء السابقين الذين لم يكلفوا أنفسهم باسترداد آثارنا المسروقة من إسرائيل من خلال مؤسسات دولية، مثل اليونسكو، وعبر الاتفاقيات الدولية الملزمة برد الآثار المسروقة إلى الدول التي تمتلكها.

كان العناني قد صرح تحت قبة البرلمان أن إسرائيل تمتلك العديد من القطع الأثرية المصرية، مشيرًا إلى أن أغلبها مسروق من سيناء، كاشفًا أنه نجح خلال العام الماضي في استعادة قطعتين، وهى المرة الأولى الذي يحدث فيها هذا منذ 1996، مؤكدًا أن هذه مجرد خطوة واحدة، رافضًا الإفصاح عن الخطوات الأخرى التي تتخذها الوزارة حاليًّا.

وأكد العناني، خلال استجوابه أمام النواب، أن هناك 33 ألف قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، كاشفًا أن 31 ألف قطعة منها كانت موجودة لدى أحد الأشخاص في منزله، وهو تاجر آثار، وعندما صدر قانون يسمح بالاحتفاظ بها تحت إشراف وزارة الآثار دون السماح ببيعها أو التصرف فيها، حاول تسجيلها، موضحًا أن الوزارة بدأت بالفعل في عمل قاعدة بيانات إلكترونية للآثار الموجودة في مخازنها.

الدكتور رأفت النبراوي، عميد كلية الآثار السابق، قال لـ”البديل” إن الآثار المصرية المتواجدة في إسرائيل أغلبها تم التنقيب عليها في سيناء أثناء احتلال الكيان الصهيوني لإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الفترة شهدت تهريب الكثير من الآثار المصرية إلى إسرائيل.

وأضاف النبراوي أن “ما يصعِّب الأمر حاليًّا أن الآثار تم تهريبها قبل صدور قانون حماية الآثار، فما بالك بما سرقته إسرائيل؟!”، مبينًا أن الكثير من وزراء الآثار السابقين تغاضوا طوال السنوات الماضية عن استرداد الآثار المصرية من إسرائيل؛ خوفا من أن يضعوا أنفسهم في مواقف حرجة، معقبًا “كل وزير بيحب يقضي مدته في أمان”.

وطالب عميد آثار القاهرة السابق بضرورة معاقبة المسؤول عن القطع الأثرية التي هربت من مخازن الآثار، وبضرورة أن يتم استردادها ممن سرقها دون التطرق إلى قانون الاحتفاظ بهذه الآثار؛ لأنها ببساطة تم سرقتها من مخازن الدولة؛ وبالتالي فهي ملك للدولة وليست ملكًا لأحد”.

من جانبه كشف الدكتور مختار الكسباني، الخبير الأثري، لـ”البديل” أن عملية استزاد الآثار المصرية من الخارج تخضع في الأساس إلى الوضع السياسي المتواجد في البلاد، وهذا الأمر الذي نتج عنه بشكل كبير تعطل عملية استرداد هذه الآثار من إسرائيل، مشددًا على أن عمليات استردادها ليست بالسهلة، لأن الآثار تخاطب الخارجية، التي تقوم بدورها بمخاطبة الجهة التي تستحوذ على الآثار؛ لتقوم بردها لنا، وهذه عملية طويلة وشاقة وخاضعة لاتفاقيات الأمم المتحدة.

وأضاف الكسباني أن المعضلة الكبرى في الآثار التي سرقتها إسرائيل أن الاتفاقيات الدولية لا تلتزم إلا بالآثار التي استخرجتها الدولة، وسجلت في قوائمها، ثم تمت سرقتها، وهنا يسترد الأثر. أما في حالة إسرائيل فهي نقبت، وسرقت الآثار أثناء احتلال سيناء، وهذا يجعل من المستحيل استردادها.

وتابع الخبير الأثري أن ما يصعِّب الأمور في مصر أن الدولة عمومًا لا تمتلك ثقافة حماية الآثار، فمثلاً لو قامت مصر اليوم باسترداد جميع آثارنا التي هربت للخارج، وعادت إلى مصر، سيكون مصيرها المخازن؛ لأنك لا تمتلك بنية تحتية ومعارض تعرض هذه الآثار. أما إسرائيل فتقدر قيمة ما تمتلك؛ لذلك فإن موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، بكى عندما استردت مصر بعض القطع من إسرائيل عقب اتفاقية السلام؛ لأنه أثري، ويقدر قيمة الآثار.