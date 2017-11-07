بطل أوروبا يستعد لصفقة القرن

كشفت بعض التقارير الصادرة في وسائل الإعلام الأسبانية، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية عودة البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب برشلونة السابق، وباريس سان جيرمان الحالي مرة أخرى إلى الليجا الأسبانية.

وانتقل النجم البرازيلي إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف الفريق الكتالوني في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه الأسباني.

ورغم المبلغ الكبير الذي دفعه القطري ناصر الخليفي، مالك شبكة بي إن سبورت الرياضية وباريس سان جيرمان من أجل جلب صاحب الـ25عامًا إلى ملعب «حديقة الأمراء» لتحقيق حلمه في بناء فريق قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا إلا أنه بات مهددًا بفقدان الجوهرة البرازيلية ومن ثم ضياع حلم بناء فريق الأحلام الذي يحلم به.

صحيفة «موندو ديبورتيفو» الأسبانية المهتمة بأخبار البارسا، أكدت أن فريق ريال مدريد الأسباني بطل أوروبا يحاول مجددًا التعاقد مع نيمار داسيلفا، بعدما فشل في ذلك عام 2013 حينما تفوق عليه غريمه التقليدي برشلونة وتمكن من الظفر بخدمات اللاعب.

الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي أبلغ مسؤولي ناديه برغبته في التعاقد مع نجم السامبا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وبناء عليه تحرك فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد من أجل تحقيق رغبة مدربه وجلب النجم الكبير إلى ملعب «سانتياجو برنابيو» كي ترتفع أسهمه داخل أروقة نادي العاصمة.

وكشفت الصحيفة الكتالونية عن جلسة سرية جمعت رئيس الريال ووالد اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية لمعرفة إمكانية عودة نجله مرة أخرى للعب في الدوري الأسباني، ويمتد عقد نيمار، مع النادي الباريسي لخمس سنوات.

ووفقًا لموقع «فينانتسن 100» فإن نيمار، يكلف خزائن النادي الفرنسي سنويًا 90 مليون يورو، حيث يتقاضى 30 مليونا في الموسم الواحد، ويتكفل ناديه بالضرائب التي تبلغ قيمتها 69 بالمائة إلى جانب مبالغ أخرى مختلفة تتعلق بمساهمات التأمين الإجتماعي، لتصل قيمة الصفقة في الخمس سنوات 450 مليون يورو.

وفي حالة عدم وجود شرط جزائي في عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان، سيكون ريال مدريد مطالبًا بثلاثة أمور الأول إقناع نيمار، بالانتقال إلى صفوفه، والثاني دفع راتب أكبر من الذي يتقاضاه مع ناديه، والثالث دفع مقابل مالي يفوق ما دفعه النادي الفرنسي إلى برشلونة لإقناعه بالتنازل عن خدمات اللاعب.