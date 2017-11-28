بسبب السياسات الأمريكية.. ليبيا دولة فاشلة وسوق للرقيق

شهدت ليبيا، في الفترة الأخيرة، تحولات كبيرة، فبعد أن كانت، ذات يوم، أكثر البلدان ازدهارا في إفريقيا، أصبحت اليوم دولة فاشلة بها أكبر سوق لبيع المهاجرين، لاسيما الأفارقة، الفارين من جحيم الصراعات أو الاضطهاد أو الصعوبات الاقتصادية الشديدة في بلادهم سعيا إلى حياة أفضل في الخارج.

الأسبوع الماضي، أظهر تقرير بثته شبكة “سي إن إن” الأمريكية عملية بيع المهاجرين بالمزاد في طرابلس في ليبيا بأقل من 400 دولار أمريكي، الأمر الذي أثار تعاطفا وردود فعل منددة إفريقيا ودوليا.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه صدم بالمعلومات التي كشفت عن وجود سوق لتجارة الرقيق في ليبيا، داعيا إلى محاكمة المسؤولين عن هذا الوضع بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

وفي مقابلة مع “فرانس برس”، علق موفد الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، على الوضع الإنساني قائلا: “الحكومة الليبية لا تملك جيشا أو شرطة تحت تصرفها”، وأضاف: “الأمر لا يتصل دائما بنية سيئة بل بعدم قدرة”.

صحيفة نيويورك تايمز، أوضحت الظروف المأساوية وحالة الاستعباد المفروض على الليبيين والعمال المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، إذ أصبحت ليبيا مركز انطلاق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن هناك من 700 ألف إلى مليون مهاجر في ليبيا، وأن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم في البحر هذا العام.

وأشارت إلى أن رحلة المهاجرين تبدأ عادة برحلة مميتة عبر الصحراء الكبرى إلى ليبيا، ثم تنطوي على مخاطرة كبيرة بعبور البحر الأبيض المتوسط ​​على متن قوارب متقلبة متجهة إلى أوروبا أو تكافح من أجل البقاء في أحد مراكز الاحتجاز المكتظة التي يديرها مهربون على الساحل الليبي. وتفيد الأمم المتحدة أن العمل القسري والاعتداء الجنسي والتعذيب منتشر على نطاق واسع في هذه المخيمات.

وفي السياق ذاته، نشرت مجلة “ناشيونال إنترست” تقريرا عن هذا الوضع المأساوي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها هم من يتحملون مسؤولية تحويل ليبيا إلي دولة فاشلة.

وذكر التقرير، الذي أعده الكاتب تيد جالين كاربنتر، زميل بارز في دراسات الدفاع والسياسة الخارجية في معهد كاتو، أنه عندما قادت إدارة أوباما التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي “الناتو” عام 2011 نيابة عن المتمردين للإطاحة بمعمر القذافي، كان لديهم تفاؤل مزعوم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى بلد أفضل بكثير.

ووصف إيفو دالدر، السفير الأمريكي لدى الناتو، التدخل الغربي بأنه انتصار تاريخي لشعب ليبيا الذي جعل بلاده أمة قادرة على أن تصبح شريكا مثمرا للغرب بمساعدة من الولايات المتحدة والناتو، فيما أثبتت الأحداث التي وقعت على مدى السنوات الست الماضية افتراضات خاطئة بشكل مذهل، إذ أصبحت ليبيا الآن مقرا للاضطرابات والإرهاب وملعبا لكل من الميليشيات والحكومات المتنافسة، وبعد أكثر من 3 سنوات من تدخل الناتو الأول، أجرت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات الجوية لمنع إقامة مركز لداعش في مدينة سرت الساحلية التي أصبح وجودها واضحا منذ أواخر عام 2014.

إحدى العلامات المبكرة لوجود تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا كانت عملية الإعدام التي نفذها في 20 مسيحيا مصريا هاجروا إلى ليبيا للبحث عن عمل.

التدخل الأمريكي الجديد في ليبيا جاء بناء على دعوة من حكومة الوفاق الوطني (GNA) المعروفة أيضا باسم حكومة الوحدة، وهي حكومة منبثقة عن اتفاق سياسي ليبي أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعلى الرغم من اسمها، فالواقع أن حكومة الوفاق الوطني هي مجرد واحدة من العديد من الفصائل المتنازعة المناورة من أجل حكم ليبيا.

في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة حملتها الجوية الجديدة، كانت هناك، ولا تزال، 3 حكومات متنافسة تسعى للسيطرة:

ـ حكومة الوفاق الوطني، وهي معترف بها دوليا، ويقودها فايز السراج، وتراهن عليها الأمم المتحدة ودول كبرى من أجل مواجهة الإرهاب.

ـ حكومة الإنقاذ، وقد انبثقت في أغسطس 2014 عن المؤتمر الوطني العام الليبي، ومقرها طرابلس، ويترأسها خليفة الغويل، ولم تحظ منذ ولادتها باعتراف دولي، والمؤتمر الوطني العام، المعروف أيضا باسم “فجر ليبيا”، متحالف بشكل وثيق مع المقاتلين الإسلاميين وخاصة ميليشيا مصراتة القوية.

ـ مجلس النواب الليبي أو حكومة طبرق، وانبثقت عن برلمان طبرق المنحل في سبتمبر 2014، وحظيت بدعم الجنرال خليفة حفتر.

هذا العداء الثلاثي لا يعبر عن نطاق الصراع المتعدد الجوانب ومدى الفوضى التي عززت التطرف والإرهاب داخل ليبيا وأدت إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط، فيما تعتبر ليبيا مثالا جليا على أن أنصار حروب التغيير الأمريكية في الشرق الأوسط تسببوا في فشل كارثي آخر يضاف إلى سجل إخفاقاتهم الممتدة.