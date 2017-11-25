بالفيديو.. هدف قاتل يطيح بأحلام السعوديين في التتويج بـ«أبطال آسيا»

توجَّ فريق “أوراوا ريد دياموندوز” الياباني بطلًا لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب تغلبه على الهلال السعودي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب “سايتاما” معقل الفريق الياباني، في إياب نهائي البطولة الأكبر على صعيد الأندية الآسيوية، حيث كانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالمملكة العربية السعودية قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله؛ ليتوج أوراوا بطلًا بمجموع المباراتين.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البرازيلي رافايل سيلفا، في الدقيقة 88 من عمر المباراة، ليمنح فريقه لقبه الثاني في البطولة الآسيوية، بعدما سبق وأن فاز بنفس البطولة في عام 2007.

وتأهل أوراوا ريد دياموندوز بتتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا للمشاركة في النسخة المقبلة بكأس العالم للأندية، ضمن البطولة التي تحتضنها الإمارات في الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبلة، وتقام في مدينتي أبو ظبي والعين.

ويلتقي أوراوا في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة الجزيرة الإماراتي ممثل الإمارات الدولة المضيفة وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في التاسع من ديسمبر المقبل.