بالفيديو.. محمد صلاح يتخطى العالمي والبلدوزر

واصل الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي عروضه الرائعة، وقاد فريقه أمس السبت، إلى فوز كبير على ساوثهامتون، بنتيجة 3/صفر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أنفليد” معقل ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الانتصار رفع رصيد الريدز إلى 22 نقطة يحتل بها المرتبة الخامسة برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن توتنهام هوتسبير صاحب المرتبة الثالثة، و4 نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المرتبة الثانية في جدول الترتيب، وساهم صلاح، بشكل قوي في حصد فريقه للثلاث نقاط، حيث سجل هدفين من أصلا الثلاثة أهداف التي سجلها الريدز.

واختير الجناح الدولي المصري كأفضل لاعب في المباراة من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد الأداء الكبير الذي قدمه أمام ساوثهامتون، ونشر الموقع الرسمي لفريقه إحصائيات لما قدمه الفرعون في ليلة الانتصار بالثلاثية، حيث لمس الكرة في 48 مناسبة، وهدد مرمى الخصم في خمسة مناسبات من خلال تسديد الكرة بين القائمين والعارضة، سكنت اثنتين منها الشباك، وقام بصناعة فرصتين إلى زملائه.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف مع الريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 9 أهداف يحتل بهم صدارة هدافي المسابقة الأقوى في العالم متفوقًا على كلًا من: روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، وجابر ييل خيسوس وسيرجيو أجويرو، لاعبا فريق مانشستر سيتي، وألفارو موراتا، لاعب تشيلسي، وهاري كين، لاعب توتنهام هوتسبير ولكل منهما 8 أهداف في جعبته.

وشهدت ليلة أمس، تحقيق العديد من الأرقام الشخصية للفرعون المصري بعد الثنائية التي سجلها أمام ساوثهامتون، على رأسها كسر رقم روبي فاولر الذي أحرز 8 أهداف في أول 12 جولة خلال موسم 1993 -1994 ليكون أول لاعب في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي يسجل 9 أهداف في أول 12 مباراة.

كما تخطى صلاح أو “ميمو” كما تلقبه الجماهير في أوروبا، مواطنه عمرو زكي، لالذي سجل 10 أهداف في الموسم الذي قضاه في صفوف ويجان أتليتك 2008 – 2009، حيث شارك الدولي المصري السابق في 29 مباراة مع ويجان تمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف، ونجح صلاح، في تسجيل 9 أهداف مع ليفربول، كما سبق له تسجيل هدفين مع تشيلسي في الفترة التي قضاها داخل الفريق اللندني ليتخطى رقم زكي، ويصبح قريبًا من تخطي رقم أحمد حسام “ميدو” الذي سجل 23 هدفًا خلال مسيرته مع الأندية الإنجليزية.

وكسر صاحب الـ25 عامًا الرقم الذي ظل باسم أحمد حسام “ميدو” من حيث أكثر اللاعبين المصريين تسجيلًا للأهدف في البطولات الأوروبية المختلفة، ورفع صلاح بالثنائية التي سجلها في مرمى ساوثهامتون رصيده من الأهداف إلى 79 في البطولات الأوروبية المختلفة سجلها في 225 مباراة خاضها خلال مسيرته في القارة العجوز التي بدأت قبل خمسة أعوام في صفوف بازل السويسري، بينما توقف رصيد أحمد حسام الذي اشتهر في مصر بـ”العالمي” نظرًا لكونه أكثر اللاعبين المصريين تسجيلًا للأهداف في الدوريات الأوروبية برصيد 78 هدفًا سجلها في 258 مباراة.

وارتفع سعر محمد صلاح، في السوق العالمي وبات من الفئة الأولى للاعبين الكبار في القارة الأوروبية ويتوقع أن يتخطى سعره الـ80 مليون يورو في حالة رغبت أحد الأندية انتدابه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما بات الرجل الأول في صفوف ليفربول.