بالفيديو.. حصاد اليوم الأول بالجولة الخامسة لـ«أبطال أوروبا»

أقيمت 8 مباريات في المجموعات من الخامسة إلى الثامنة أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم البطولة، التي يحمل لقبها فريق ريال مدريد الإسباني في آخر نسختين، وشهدت الملاعب الثماني التي احتضنت مباريات أمس، تسجيلًا للأهداف، حيث اهتزت الشباك 28 مرة بواقع 3.5 هدف في المباراة الواحدة، وكان الانتصار حاضرًا في خمسة ملاعب، فيما فرض التعادل نفسه في ثلاث مباريات.

المجموعة الخامسة.. ريمونتادا أشبيلية تؤجل تأهل ليفربول للجولة الأخيرة

فشل فريق سبارتاك موسكو في تعزيز فرصه في بلوغ المرحلة التالية بدوري أبطال أوروبا وسقط على ملعبه ووسط أنصاره أمام ماريبور المتواضع بهدف لمثله، وفي مباراة ملحمية، فرط فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الجناح الدولي المصري محمد صلاح، في بطاقة العبور بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه خارج ملعبه على نظيره أشبيلية وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، بنتيجة 3/3، بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول 3/صفر.

وتنتظر الفرق المتنافسة في المجموعة حتى الجولة الأخيرة لمعرفة هوية الفريقين المتأهلين لدور الستة عشر، وإن كان ليفربول وأشبيلية، الأقرب، إلا أن تحققت المعجزة وفاز سسكا موسكو على ليفربول وخسر أشبيلية أمام ماريبور ليتأهل ليفربول وسسكا موسكو معًا إلى الدور التالي.

ترتيب المجموعة

ليفربول 9 نقاط

أشبيلية 8 نقاط

سبارتاك موسكو 6 نقاط

ماريبور نقطتان

المجموعة السادسة.. السيتي يحجز مقعده في دور الـ16.. ونابولي يحيي آماله

حسم فريق مانشستر سيتي تأهله إلى مرحلة خروج المهزوم عقب تحقيقه انتصار في الوقت القاتل على نظيره فينورد روتردام، انتظر الفريق الإنجليزي حتى الدقيقة 88، ليتمكن من زيارة شباك المان سيتي عن طريق رحيم سترلينج، وفي المباراة الثانية في إطار منافسات المجموعة السادسة، وبثلاثة أهداف دون رد، أحيا فريق نابولي آماله في استكمال مشواره بدوري الأبطال بتغلبه على شاختار دونيتسك منافسه على البطاقة الثانية عن هذه المجموعة.

ترتيب المجموعة

مانشستر سيتي 15 نقطة

شاختار دونيتسك 9 نقاط

نابولي 6 نقاط

فينورد روتردام صفر

المجموعة السابعة.. بشكتاش إلى دور الـ16.. وبورتو ولايبزيج يتصارعان

فشل فريق بشكتاش في فك طلاسم دفاعات بورتو البرتغالي رغم هيمنته الكاملة على مجريات الأمور في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بشكتاش، وانتهت اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لكن رغم تعثر بطل تركيا، إلا أنه ضمن التأهل رسميًا إلى دور الستة عشر بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة متفوقًا على بورتو أقرب منافسيه بأربعة نقاط، ويبقى الصراع على البطاقة الثانية قائما حتى الجولة الأخيرة بين بورتو ولايبزيج الذي عاد بانتصار كبير من فرنسا على موناكو، بنتيجة 4/1، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويتساوى مع بورتو في عدد النقاط.

ترتيب المجموعة

بشكتاش 11 نقطة

بورتو 7 نقاط

لايبزيج 7 نقاط

موناكو نقطتان

المجموعة الثامنة.. توتنهام يتأهل بصحبة حامل اللقب

حسم فريقا ريال مدريد حامل لقب آخر نسختين من البطولة وتوتنهام هوتسبير تأهلهما إلى دور الستة عشر عقب تغلبهما على أبويل نيقوسيا وبروسيا دورتموند، حيث اكتسح الريال بطل قبرص بسداسية دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، فيما فاز بطل إنجلترا على بروسيا دورتموند 2/1، وبعد حسمهما لبطاقة التأهل للمرحلة المقبلة يبقى الصراع قائم بين الفريقان على صدارة المجموعة حتى الجولة الأخيرة.

توتنهام هوتسبير 13 نقطة

ريال مدريد 10 نقاط

بوروسيا دورتموند نقطتان

أبويل نيقوسيا نقطتان

أهداف مباريات اليوم الأول بالجولة الخامسة