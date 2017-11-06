بالفيديو| بطاقة حمراء و3 أهداف حصيلة المحترفين هذا الأسبوع

وسط غياب بعض المحترفين المصريين عن الظهور مع أنديتهم خلال الجولة الأخيرة من بطولة الدوري في الدول التي يلعبون فيها، واصل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي تألقه مع ناديه وسجل هدفين في انتصار فريقه الكبير على وست هام يونايتد، كما واصل عمرو جمال، تألقه مع بيدفيست الجنوب إفريقي وقاده للوصول إلى المربع الذهبي بمسابقة الكأس.

ثنائية لصلاح

قاد الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي فريقه إلى تحقيق انتصار كبير على نظيره وست هام يونايتد، بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «لندن الأولمبي» معقل وست هام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، وشهدت المباراة تألق الفرعون المصري الذي شارك منذ البداية وحتى النهاية وتمكن من رفع حصته التهديفية إلى 7 أهداف يحتل بها المرتبة الثالثة في جدول هدافي البريميرليج خلف هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي صاحب الثمانية أهداف، وسيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي والمنتخب الأرجنتيني صاحب التسعة أهداف، ورفع ليفربول رصيده بهذا الانتصار إلى 19 نقطة يحتل بها المرتبة الخامسة في جدول الترتيب.

هدفا صلاح في شباك وست هام

صبحي يتألق

استعاد رمضان صبحي، المحترف ضمن صفوف ستوك سيتي الإنجليزي جزءا كبيرا من مستواه المعهود خلال المباراة النارية التي خاضها ستوك أمام ليستر سيتي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة، وتواجد صبحي، في تشكيلة ستوك منذ بداية اللقاء قبل أن يتم تبديله في الدقيقة 69 من عمر اللقاء ويشارك بيتر كراوتش، بدلًا منه، وظهر جناح المنتخب الوطني بشكل جيد خلال الفترة التي شارك بها وقدم بعض اللمحات الفنية المعهودة عنه. التعادل منح كلا الفريقين نقطة ليرتفع رصيد ستوك إلى 12 نقطة في المرتبة الرابعة عشر، ويحتل ليستر المرتبة الثانية عشرة برصيد 13 نقطة.

ما قدمه صبحي أمام ليستر

أرسنال «النني» آخر ضحايا جوارديولا

انضم فريق أرسنال، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني، إلى ضحايا مانشستر سيتي، بعدما تمكن من الفوز عليه، بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الاتحاد» معقل السيتيزين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الإنجليزي.

11 مباراة خاضها السيتي في البريميرليج تمكن خلالها من تحقيق الانتصار في 10 مباريات وتعادل في لقاء وحيد ولم يذق طعم الخسارة في أي لقاء، ويحتل السيتيزين صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما توقف رصيد مدفعجية أرسنال عند 19 نقطة في المرتبة السادسة، واكتفى لاعب الوسط المصري بمشاهدة خسارة فريقه من على مقاعد البدلاء حيث فضل الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني للجانرز عدم الدفع باللاعب والاحتفاظ به على مقاعد البدلاء.

بطاقة صفراء لحجازي

واصل فريق وست بروميتش ألبيون الذي يلعب له المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي، وسقط مجددًا أمام هيديرسفيلد تاون الوافد الجديد بهدف دون رد في مباراة البطاقات الصفراء. شارك لاعب الأهلي المعار منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، وكان له نصيب من البطاقات السبع التي أشهرها حكم اللقاء في وجه اللاعبين خلال اللقاء حيث حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 31 من عمر المباراة، وتعد هذه هي الهزيمة الخامسة التي يُمنى بها وست بروميتش خلال الموسم الجاري إلى جانب 4 تعادلات، بينما حقق الفوز في مباراتين فقط من أصل 11 لقاء، ويحتل بروميتش المرتبة السادسة عشر برصيد 10 نقاط ويتواجد في منقطة الخطر التي تهدد تواجده في الدوري الممتاز الموسم المقبل، أما هيديرسفيلد تاون الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة فرفع رصيده إلى 15 نقطة في المرتبة العاشرة.

كوكا يغيب أمام سبورتينج

غاب أحمد حسن «كوكا» مهاجم المنتخب الوطني الأول والمحترف ضمن صفوف سبورتنج براجا البرتغالي عن مواجهة فريقه أمام سبورتنج لشبونة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري البرتغالي، وشهدت المباراة غياب الفرعون المصري عن التشكيل الأساسي لبراجل للمرة الثانية منذ عودته من المشاركة مع المنتخب المصري أمام الكونغو الشهر المنصرم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، براجا يحتل المرتبة الرابعة برصيد 22 نقطة، بينما يحتل لشبونة وصافة الترتيب برصيد 27 نقطة خلف بورتو المتصدر.

هفوة «تريزيجيه» تكلف فريقه نقطتين

تسببت الهفوة التي ارتكبها الجناح الدولي للمنتخب الوطني محمود حسن «تريزيجيه» المعار من صفوف أندرلخت البلجيكي إلى صفوف قاسم باشا التركي في خسارة فريقه لنقطتين، قاسم باشا ظل مهيمنا على مجريات الأمور ومتقدمًا في النتيجة بهدفين دون مقابل، قبل أن يرتكب الدولي المصري هفوة في الدقيقة 57 حصل على إثرها على البطاقة الحمراء ليخوض فريقه ما تبقى من اللقاء منقوص العدد ويمنح الأفضلية للضيوف، ظل قاسم باشا صامدًا أمام هجمات بورصا سبور الذي تمكن من الخروج بنقطة ثمينة بتسجيله هدفين في آخر دقيقتين من عمر المباراة، قاسم باشا رفع رصيده إلى 12 نقطة في المرتبة الثالثة عشر، بينما يحتل بورصا سبور المرتبة السادسة برصيد 17 نقطة.

«غلطة» تريزيجيه

وردة يشارك في صدارة فريقه

حافظ فريق اتروميتوس الذي يلعب بين صفوفه لاعب الوسط المصري عمرو وردة، على صدارته للدوري اليوناني بعد مرور 10 جولات رغم تعادله أمام ضيفه بانيونيوس بدون أهداف، وحصل عمرو وردة، الذي شارك في اللقاء منذ البداية على بطاقة صفراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ويحتل اتروميتوس صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن أيك أثينا الوصيف.

جابر يواصل الغياب عن قائمة بازل

واصل عمر جابر، المحترف ضمن صفوف بازل السويسري الغياب عن قائمة فريقه للمباراة الثانية على التوالي، وذلك في المباراة التي تعادل فيها مع يانج بويز بهدف لمثله، ولم يظهر المدافع المصري مع فريقه كثيرًا هذا الموسم حيث شارك في 3 مباريات في الكأس ومباراة في الدوري فقط، بازل يحتل وصافة الدوري السويسري برصيد 23 نقطة وبفارق 7 نقاط عن يانج بويز المتصدر.

الغزال يقود فريقه إلى التأهل لنصف النهائي

واصل عمرو جمال، لاعب الأهلي المعار إلى صفوف فريق بيدفيست بطل جنوب إفريقيا تألقه، وقاد فريقه إلى تحقيق الانتصار على باروكا والتأهل إلى نصف نهائي كأس جنوب إفريقيا، وسجل «الغزال» هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من أحداث اللقاء، ويعد هذا هو الهدف الخامس للاعب مع فريقه في جميع المسابقات.

هدف عمرو جمال مع بيدفيست