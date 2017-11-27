بالفيديو| المحترفون يتألقون.. والنني خارج الصفوف

انتهت منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي شهدت مشاركة فعالة من قبل المحترفين المصريين باستثناء محمد النني، الذي غاب عن مواجهة فريقه لأسباب فنية.

صلاح يحافظ على صدارة هدافي البريميرليج

واصل محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، الأداء الرائع الذي يقدمه مع الريدز منذ انتقاله إليه مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف روما الإيطالي، بتسجيله هدف فريقه الوحيد في شباك تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “أنفليد” وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري منذ الدقائق الأولى من اللقاء وحتى إطلاق مايكل أوليفير، حكم اللقاء صافرته معلنًا عن نهاية المباراة.

التعادل رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 23 يحتل بها المرتبة السادسة خلف توتنهام الذي يحتل المرتبة الخامسة برصيد 24 نقطة، وأرسنال الذي يحتل المرتبة الرابعة برصيد 25 نقطة.

ورفع الفرعون المصري رصيده من الأهداف مع الريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي إلى 10 أهداف يحتل بهم صدارة جدول هدافي المسابقة، كما رفع رصيده من الأهداف مع الريدز في جميع المسابقات إلى 15 هدفًا بواقع 10 في الدوري و5 في دوري أبطال أوروبا.

وبات صلاح أفضل هداف لليفربول في موسم واحد، منذ آخر موسم للاعب الأوروجواياني لويس سواريز (2013-2014)، الذي سجل 31 هدفًا للريدز وقتها، ومنذ ذلك الحين لم ينجح أي لاعب في تسجيل أكثر من 14 هدفًا.

كما تجاوز لاعب روما السابق زميله البرازيلي فيليب كوتينيو هدّاف ليفربول الموسم الماضي (2016-2017)، الذي سجل 14 هدفًا في 36 مباراة لعبها بجميع المسابقات.

رقم إيجابي آخر حققه “ميمو” بهدفه في شباك البلوز؛ حيث عادل رقم مواطنه عمرو زكي، الذي سجل 10 أهداف في موسم واحد مع فريقه ويجان أتلتيك بالبريميرليج.

حجازي يوقف خطورة هاري كين

شارك أحمد حجازي، مدافع الأهلي المعار إلى صفوف وست بروميتش ألبيون، في الحد من خطورة هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “ويمبلي” وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتواجد المدافع الدولي لمنتخب الفراعنة في تشكيلة فريقه الأساسية منذ بداية اللقاء وشارك حتى النهاية، وساهم بشكل كبير في الحد من خطورة هاري كين، المهاجم الخطير للسيبرز، وأبعد الكرة من أمامه في أكثر من هجمة خطيرة.

التعادل رفع رصيد وست بروميتش إلى 11 نقطة يحتل بها المرتبة السابعة عشر، فيما ارتفع رصيد توتنهام هوتسبير إلى 24 نقطة في المركز الخامس.

رمضان صبحي أساسي أمام كريستال بالاس

خطف فريق كريستال بالاس فوزًا قاتلًا على نظيره ستوك سيتي الذي يلعب بين صفوفه الجناح الدولي المصري رمضان صبحي، وحول الأول تأخره إلى انتصار بهدفين مقابل هدف، جاء هدف صاحب الملعب والجمهور في الدقيقة الثانية من الوقت المتحسب بدل الضائع للمباراة.

وشهدت تشكيلة ستوك سيتي تواجد رمضان صبحي، منذ بداية اللقاء، واستمر حتى الدقيقة 67 قبل أن يتم تبديله ومن قبل المدرب مارك هيوز، الذي دفع ببيتر كراوش، بدلًا منه، ويحتل ستوك سيتي المرتبة الخامسة عشر برصيد 13 نقطة.

النني يغيب عن انتصار أرسنال

شهد الانتصار الذي حققه أرسنال على نظيره بيرنلي بالجولة الثالثة عشر، بهدف دون رد، غياب لاعب الوسط المصري محمد النني، عن كتيبة المدفعجية لأسباب فنية، وارتقى أرسنال بالانتصار الثمين الذي حققه خارج ملعبه على بيرنلي إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.