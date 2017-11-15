بالفيديو.. أستراليا إلى كأس العالم 2018

تأهل المنتخب الأسترالي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، عقب تغلبه على نظيره الهندوراسي بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب الأول، في إياب ملحق الكونكاكاف، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الهندوراس قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل المنتخب الأسترالي بمجموع المباراتين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يضع ماينور فيجيروا، أستراليا في المقدمة في الدقيقة التاسعة من أحداث شوط المباراة الثاني بتسجيله هدفا بالخطأ في مرماه، ووسط محاولات الضيوف لإدراك هدف التعديل قامت أستراليا بتعزيز تقدمها بهدف ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 27 سددها ميلي جديناك.

وعاد جيدناك، ليضيف هدفه الشخصي الثاني، والثالث لمنتخب بلاده، في الدقيقة 35 عن طريق ركلة جزاء أيضًا احتسبها حكم اللقاء، وتمكن ألبرت إليس، من تسجيل هدف شرفي لمنتخب الهندوراس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة ولكنه لم يشفع لفريقه وذهبت بطاقة العبور لكأس العالم إلى أستراليا.

الجدير بالذكر أن المنتخب الأسترالي شارك في ملحق الكونكاكاف بعدما تمكن من عبور المنتخب العربي السوري بصعوبة كبيرة في لقاء الملحق الآسيوي، بنتيجة 3/2 في مجموع المباراتين، بواقع هدف لمثله في مرحلة الذهاب، وهدفين لهدف في مرحلة الإياب التي أقيمت على ملعب المنتخب الأسترالي.

أهداف المباراة