بالأرقام.. صلاح يتفوق على أفضل لاعب في العالم

بات الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي أحد أكبر الأندية في إنجلترا والعالم، حديث وسائل الإعلام العالمية نظرًا لما يقدمه اللاعب مع الريدز منذ انتقاله إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الجاري قادمًا إليه من فريق روما الإيطالي في صفقة تعد الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي على مدار تاريخه.

وسجل صلاح سبعة أهداف مع الريدز في مسابقة الدوري المحلي، يحتل بهم صدارة هدافي فريقه متفوقًا على زميله في الفريق روبيرتو فيرمينو، مهاجم منتخب البرازيل الذي سجل ثلاثة أهداف حتى الآن، مع العلم أن لاعب السامبا يعد المهاجم الصريح في تشكيلة الألماني يورجن كلوب، كما يحتل محمد صلاح، وصافة هدافي البريميرليج خلف هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي، الذي يحتل صدارة هدافي الدوري الأقوى في العالم برصيد ثمانية أهداف.

ومع الحديث المبكر عن الانتقالات الشتوية ومبالغة العديد من الأندية في طلباتها المالية للاستغناء عن بعض نجومها، وعلى رأسها ليفربول الذي طلب 150 مليون يورو نظير رحيل لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو، إلى صفوف برشلونة الإسباني، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي الذي طلب 200 مليون استرليني لانتقال مهاجمه هاري كين، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، ومن المتوقع أن يتضاعف سعر الجناح الطائر لمنتخب الفراعنة بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع ليفربول في بطولتي الدوري المحلي والبطولة القارية هذا الموسم، وتردد أنباء في بعض الصحف الأوروبية عن وجود رغبة لدى بعض الأندية الكبرى في الحصول على خدماته.

صلاح، أو كما تلقبه الجماهير في أوروبا بـ«ميمو»، بات أول لاعب يسجل أربعة أهداف في أول أربعة مباريات له بدوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول، كما أصبح أيضًا أكثر لاعب مصري يظهر في البطولة برصيد 19 مباراة، متفوقًا على أحمد حسام «ميدو» لاعب المنتخب الوطني السابق وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي وأياكس أمسترادام الهولندي السابق، الذي خاض 18 مباراة بالبطولة الكبرى.

أرقام ميمو هذا الموسم جعلته يتفوق على عدد كبير من اللاعبين الكبار على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم، وصاروخ ماديرا الذي سجل مع فريقه في مسابقة الدوري المحلي حتى الآن هدفا وحيدا مع صناعة هدف آخر، فيما سجل صلاح، سبعة أهداف وصنع اثنين وحصل على رجل المباراة في ثلاثة مباريات.

وعلى صعيد البطولة الأوروبية، سجل رونالدو مع ريال مدريد ستة أهداف، بينما سجل صلاح، خمسة أهداف، وصنع الأخير هدف لفريقه في البطولة، وحصل رونالدو، على جائزة رجل المباراة في لقاء وحيد، بينما تمكن صلاح من الحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات.