انسحاب «نبيل» واستقالة «ميدو».. لغز «التربيطات» في انتخابات الأهلي

أثارت انتخابات الأندية المصرية، وفي مقدمتها الأهلي، العديد من الأسئلة، حول “لغز” المنصب الشرفي والعمل “التطوعي”.

في تصريح سابق لـ”البديل”، قالت الدكتورة إيناس أبو يوسف، عميدة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، إنها سعيدة بتجربة انتخابات الأندية في السابق إذ كانت تتسم بالديمقراطية قبل أن تتحول إلى أن من يملك المال هو من يستطيع الظهور وأن يفرض نفسه على الساحة وهو من يتولى المناصب، مشيرة إلى أن الصراع من أجل كرسي شرفي يؤكد أن الجلوس عليه يسهل الكثير من الأمور المتعلقة بالبيزنس الخاص بالمتنافسين.

عبد الحميد حسن “ميدو” لاعب الأهلي السابق ومقدم البرامج بقناة النادي الأهلي تقدم مؤخرًا باستقالته، قبل أن يخرج في أحد البرامج التليفزيونية ويؤكد أن سبب استقالته يرجع إلى الطريقة التي تدار بها القناة من قبل المجلس الحالي، متهما إياه بشراء أصوات داخل الجمعية العمومية بالنادي، بدعم من بعض رجال الأعمال المستفيدين من استمرار المجلس، بالإضافة إلى توجيه بعض الإعلاميين في القناة وبعض القنوات الخاصة للنَّيل من قائمة محمود الخطيب وتشويهها.

وبعد ساعات قليلة من تصريحات ميدو، خرج جوهر نبيل، المرشح على منصب العضوية بقائمة محمود الخطيب، ليعلن، في مفاجأة كبيرة، انسحابه من قائمة الخطيب والترشح كمستقل، مؤكدا، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن الأوضاع التي شهدها خلال الفترة السابقة تؤكد أنه أمام قائمة لا تخدم أهداف ومبادئ الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية.

استقالة جوهر نبيل، بحسب بعض الإعلاميين المحسوبين على الأهلي، جاءت بدعم من المنافس ورجال الأعمال الذين يدعمونه في إطار حملة التشويه التي تحدث عنها ميدو، والتي تحدث فيها عن ضخ أموال كبيرة من أجل شراء البعض وبهدف تشويه الخطيب وقائمته.