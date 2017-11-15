انتكاسة جديدة في مفاوضات سد النهضة.. ومطالب بتدويل القضية

انتكاسة جديدة تعرضت لها المفاوضات الدبلوماسية التي تجريها الحكومة مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، حيث أعلن الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، كواليس اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بالأمر، التي استضافتها القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، دون التوصل لأي اتفاق.

من جانبه، تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30» بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الري بخصوص اتفاقية سد النهضة التي تم توقيعها مع إثيوبيا، قائلا، إن أديس أبابا مستمرة في بناء السد دون الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، وكذلك المبادئ التي أنشأ عليها الاتحاد الإفريقي وأقرها الزعماء والقادة الأفارقة عند إنشاء المنظمة، ومنها الاعتراف والالتزام بكل الاتفاقيات الدولية، التي وقعت إبان الاحتلال الأجنبي لدول القارة ومنها اتفاقية 1929 «دول منابع النيل»، واتفاقية 1903 الموقعة بين بريطانيا وإيطاليا، وقت أن كانت مصر وإثيوبيا واقعتين تحت الاحتلال من قبل الدولتين.

وأكد الحريري لـ”البديل”، أن البرلمان بدوره التشريعي والرقابي، يطالب بسرعة التحرك قبل أن الدخول في أزمة نقص مياه، في الوقت الذي تكون إثيوبيا انتهت من بناء السد وتخزين المياه، مطالبا بوجود شفافية وتحركات مشتركة بين جميع الجهات في القضية التي تهدد حياة الملايين من المصريين، لاسيما أن الوقت ليس في صالحنا بعد ضياع أكثر من 4 سنوات في المفاوضات والمباحثات، دون جدوى.

كما طالب عدد من السياسيين والخبراء في مجال المياه بتدويل القضية والتقدم بشكوى في مجلس الأمن والأمم المتحدة، استنادا للمادتين 33 و38 من ميثاق الأمم المتحدة، اللاتين تسمحان بإنهاء وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وأي نزاع يهدد السلم والأمن الدوليين يعطي لمصر الحق بأن تتقدم بشكوى لمجلس الأمن، ووفقًا أيضا للمادة 36 من القانون الدولي، حسبما أكد الدكتور مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي.

تدويل القضية.. مطلب رفعه أيضا، الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، مناديا بتقديم شكوى ضد السودان وإثيوبيا إلى مجلس الأمن بسبب فشل مفاوضات سد النهضة، مضيفا أن سلوك الدولتين يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين لأهمية قضايا المياه ومحوريتها بالنسبة لمصر وحياة شعبها.

وأضاف رسلان أن التعامل الرسمي المصري مع القضية كان غير مناسب، مستنكرا أسناد الملف المهم والخطير إلي وزارة الري منفردة، ما يعد أمرا كارثيا، حسبما وصف، وما زاد من الأمور تعقيدا، تسرع وزارة الخارجية في الاتفاق المبدئي مع إثيوبيا، التي تتلاعب بالوقت حتى تنتهي من السد ويصبح أمرا واقعا.

كانت مصر والسودان وإثيوبيا وقعوا على “وثيقة الخرطوم” في ديسمبر 2015 لحل الخلافات بِشأن السد، وتتضمن الالتزام الكامل بوثيقة “إعلان المبادئ”، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.