انتخابات الأهلي.. وعود وخيالات وشائعات و«ملايين»

مع اقتراب موعد انتخابات النادي الأهلي، المقرر لها يوم الخميس الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري، يشتعل الصراع الذي لم تشهد القلعة الحمراء مثله من قبل، وأنفقت عليه ملايين الجنيهات من قبل قائمتي المرشحين للرئاسة، محمود طاهر، الرئيس الحالي للنادي، ومحمود الخطيب نائب الرئيس الأسبق، ويعول الثنائي، في تنافسهما على المقعد، على بعض الأوراق التي يراها كل منهما أوراقا رابحة قد تفيده وترجح كفته.

الفرع الرابع والاستاد

استخدم طاهر والخطيب، الفرع الرابع للنادي، المتوقع تأسيسه في التجمع الخامس، كورقة أساسية يسعيان من خلالها إلى كسب عدد كبير من الأصوات، وفي حين سارع طاهر، إلى وضع حجر الأساس للتأكيد على أنه ماض في طريقه لبناء الفرع الرابع ليحوذ بذلك ثقة الأعضاء، كان الحديث عن الفرع الرابع حاضرًا في مؤتمر الخطيب، وتحدث عن بعض الأشياء التي يجب أن يتمتع بها الفرع الجديد للنادي.

الحلم الكبير للأهلاوية “ستاد الأهلي” كان محورا للدعاية الانتخابية لدى كلا المرشحين، فأحضر الخطيب بعض مندوبي الشركات الأجنبية التي قامت بتأسيس بعض الملاعب العالمية وعلى رأسها الشركة المؤسسة لملعب ويمبلي، في المؤتمر الذي عقده للكشف عن برنامجه الانتخابي، لعرض الأعمال التي قامت بها والحديث عن الاستاد الجديد، وهو الشيء نفسه الذي فعله طاهر هو الآخر للرد على الخطيب، حيث استقدم أيضا بعض مندوبي الشركات الأجنبية ليعرضوا، في مؤتمر داخل النادي، تصورا مبدئيا للاستاد الذي سيعمل على إنشائه في حال فوزه في الانتخابات.

الماضي والمستقبل

في حملته الانتخابية، يعول المهندس محمود طاهر، كثيرًا على الطفرة التي أحدثها في فرع النادي الأهلي بالجزيرة خلال فترة توليه، والتي طالت ملعب “مختار التتش” وحديقة الطفل والمطاعم وحمام السباحة والطرق داخل النادي، فيما وعد محمود الخطيب، أعضاء النادي بطفرة كبيرة على صعيد التطورات التي ينوي أن يحدثها في المقرات القديمة، والنظام والطريقة التي سيتم بناء الفرع الجديد على أساسها، كما تحدث عن إنشاء حضانات للأطفال في الأفرع الثلاثة، بالإضافة إلى إنشاء صيدليات داخل المقرات تخدم الأعضاء، مع إدخال وسائل لنقل كبار السن من البوابات إلى داخل النادي.

الكثير من الأقاويل والأفكار بعضها يقترب من الواقع والأخرى تحلق في الخيال، استخدمها كلا المرشحين من أجل الظفر بالمقعد المهم، وكما شهدت فترة الدعاية الانتخابية الكثير من الشائعات، كثر الحديث أيضًا عن الإنفاق الضخم الذي يعتبره البعض الأكبر في تاريخ انتخابات الأهلي والأندية المصرية قاطبة.