اليوم.. مواجهات ساخنة في جدول مباريات كرة القدم

عشاق الساحرة المستديرة على موعد، اليوم السبت، مع مباريات نارية في العديد من البطولات المختلفة، منها مواجهة البرازيل والبرتغال في نهائي كأس القارات، والقمة النارية بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني، وصدام ليفربول مع وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي.

كأس القارات.. مصر تواجه الإمارات

تقام 4 مباريات في منافسات اليوم الختامي بكأس العالم للقارات للكرة الشاطئية، وتتنافس البرازيل مع البرتغال، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على لقب البطولة، فيما تلعب إيران مع روسيا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وتلتقي مصر مع الإمارات في الثالثة والنصف، والمكسيك مع باراجواي في الثانية والربع، في مباراتي تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

مواجهات صعبة للفراعنة

تقام مساء اليوم 6 مباريات ضمن الجولة الحادية عشرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، ليكون عشاق الدوري الإنجليزي والمهتمون بمتابعة الطيور المصرية المهاجرة على موعد في الثانية والنصف عصرًا، حيث يستضيف فريق ستوك سيتي الذي يلعب بين صفوفه الجناح المصري رمضان صبحي، مع ليستر سيتي، ويخرج وست بروميتش ألبيون الذي يلعب له المدافع المصري أحمد حجازي، لمواجهة هيديرسفيلد تاون، في الخامسة مساءً، فيما يحل ليفربول الذي يلعب له محمد صلاح، في السابعة والنصف مساءً، ضيفًا على وست هام يونايتد.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي

2.30 ستوك سيتي : ليستر سيتي

5.00 نيوكاسل يونايتد : بورنموث

5.00 ساوثهامتون : بيرنلي

5.00 هيديرسفيلد تاون : وست بروميتش ألبيون

5.00 سوانزي سيتي : برايتون

7.30 وست هام يونايتد : ليفربول

برشلونة في اختبار صعب

يحتضن ملعب «كامب نو» في العاشرة إلا ربع مساءً، مباراة قوية بين برشلونة وإشبيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الإسباني لكرة القدم، يدخل الأول وفي جعبته 28 نقطة يحتل بها صدرة الترتيب، بينما يأتي إشبيلية في المرتبة الخامسة برصيد 19 نقطة.

الجدول الكامل لمباريات اليوم في الليجا

2.00 فالنسيا : ليجانيس

5.15 ديبورتيفو لاكورونا : أتلتيكو مدريد

7.30 ديبورتيفو ألافيس : إسبانيول

9.45 برشلونة : إشبيلية

الدوري الإيطالي

7.00 بولونيا : كروتوني

9.45 جنوى : سامبدوريا

موقعة تكسير العظام في الدوري الألماني

يحتضن ملعب «سيجنال ايدونا بارك» موقعة نارية بين بوروسيا دورتموند صاحب الضيافة، وبايرن ميونيخ، في لقاء يجمع الفريقين على زعامة الدوري الألماني، وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من البوندسليجا الألمانية. يحتل دورتموند صاحب الضيافة وصافة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ميونيخ المتصدر.

الجدول الكامل لمباريات البوندسليجا اليوم

4.30 فرايبورج : شالكه

4.30 هامبورج : شتوتجارت

4.30 بوروسيا مونشنجلادباخ : ماينز

4.30 أوجسبورج : باير ليفركوزن

4.30 لايبزيج : هانوفر

7.30 بوروسيا دورتموند : بايرن ميونيخ

الدوري الفرنسي

6.00 أنجيه : باريس سان جيرمان

9.00 موناكو : جانجون

9.00 تروا : ستراسبورج

9.00 مونبيليه : أميان

9.00 نانت : تولوز