اليوم.. قطار مصر في التصفيات المؤهلة للمونديال يصل محطته الأخيرة

يصل اليوم الأحد، قطار المنتخب المصري في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل إلى محطته النهاية، حيث يحل منتخب الفراعنة في الخامسة والنصف مساءً، ضيفًا على نظيره الغاني، في المباراة التي تقام على ملعب «بابا يارا» في ختام منافسات مشوار الفريقين في التصفيات.

يحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، يليه المنتخب الأوغندي برصيد 4 نقاط، ويأتي المنتخب الغاني في المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويتذيل منتخب الكونغو ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة وحيدة حصدها بالتعادل أمام غانا على ملعب الأخير.

تعد مواجهة المنتخب الوطني اليوم، أمام النجوم السوداء بمثابة تحصيل حاصل بعدما حسم الفراعنة بطاقة العبور عن هذه المجموعة في الجولة الخامسة، عقب تغلبه على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد صلاح، لاعب ليفربول ليعيد مصر للظهور من جديد في الحدث العالمي بعد غياب دام نحو 28عامًا.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الفراعنة في لقاء اليوم، العديد من التغييرات حيث فضل الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني إراحة محمد صلاح، إلى جانب استدعاء بعض العناصر التي لم تشارك في مشوار التصفيات وعلى رأسها محمود عبد الرازق شيكابالا، المحترف ضمن صفوف الرائد السعودي، وعود علي جبر، لاعب الزمالك بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة السابقة.

ووفقًا للأنباء الواردة من معسكر المنتخب الوطني فإن شيكابالا، سيتواجد في تشكيل كوبر، لموقعة «البلاك ستارز»، إلى جانب تواجد كريم حافظ، لاعب «لانس» الفرنسي، الذي يشارك بدلًا من محمد عبد الشافي، المصاب.

الجدير بالذكر أن المقاعد الخمسة المخصصة للقارة الإفريقية تحددت هويتها وتعد مباريات الجولة الأخيرة في المجموعتين الرابعة والخامسة تحصيل حاصل، ويمثل القارة السمراء في المونديال مصر وتونس والمغرب والسنغال ونيجيريا.

التشكيل المتوقع للفراعنة أمام «البلاك ستارز»

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، علي جبر، كريم حافظ

الوسط: سام مرسي، محمد النني، عبد الله السعيد، محمود حسن«تريزيجيه»، رمضان صبحي

الهجوم: أحمد حسن«كوكا»