الناشرون وإنذار «الكتاب».. سجال بين من لا يملك ومن لا يستحق

عبر الناشرون عن استيائهم الشديد من إنذار اتحاد الكتاب الأربعاء الماضي لـ 650 ناشرًا لسداد مستحقات مالية، معربين عن اندهاشهم؛ لأنهم يتبعون اتحاد الناتشرين وليس اتحاد الكتاب؛ وبالتالي فإن القرار لا طائل منه، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن سوق النشر يعاني من كساد كبير خلال هذه الأيام، ولا يتحمل إضافة أية رسوم جديدة من أي جهة أيًّا كانت.

وكانت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى قد أنذرت ما يزيد على 650 ناشرًا، للمطالبة بحقوق الاتحاد المالية المستحقة من الناشرين وفق قانون الاتحاد ولائحته، وهي 2% مما يتقاضاه المؤلفون من أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة.

كما تضمن الإنذار نسبة قدرها 5% من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف، وذلك لمدة 15 سنة سابقة لتاريخ الإنذار، وبذلك تكون نقابة الاتحاد قد احتفظت بحقوقها كافة لدى الناشرين لمدة 15 سنة ماضية، دون سقوط حقها بسبب التقادم، وذلك لأول مرة منذ إنشاء الاتحاد عام 1975.

إسلام فتحي مالك دار الحلم قال لـ “البديل” إن الموضوع بأكلمه فيه مشكلة كبيرة؛ لأن الناشرين لا يقعون تحت طائلة اتحاد الكتاب، بل يتبعون اتحاد الناشرين؛ وبالتالي فإن القرار مثله مثل العدم لا أساس له.

وأضاف فتحي أن اتحاد الكتاب يعاني من الكثير من المشاكل التي تحيط به، الأمر الذي دفع الكثيرين من الكتاب إلى عدم الانضمام له؛ للابتعاد عن مشاكله وأزماته؛ وبالتالي فمن الطبيعي جدًّا أن المؤلف غير المنضم للاتحاد لن يكون ملزمًا بما يصدره الاتحاد من قرارات، مشيرًا إلى أن الاتحاد إذا أراد أن يسير بطريقة صحيحة لا تخالف القانون، فكان من الأولى له أن يضع شرطًا يقتضي بخصم نسبة الـ 2% من عقد كل كاتب مرتبط بالاتحاد بدلاً من ان يطالب دور النشر بالسداد من مدخراتها.

وتابع مالك دار الحلم أن دور النشر في الغالب ستفوض مستشار اتحاد الناشرين للرد على ما ـصدره اتحاد الكتاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الناشرين وحمايتهم.

فيما قال فتحي المزين مالك دار ليان للنشر إن أية جهة لا يحق لها أن تفرض رسومًا إلا على أعضائها المنتسبين إليها. وفي حالة اتحاد الكتاب فالناشرون ليسوا أعضاء فيه، وإنما هم أعضاء في اتحاد الناشرين.

وأضاف المزين لـ “البديل” أن هذا القرار إن كان بالتنسيق مع اتحاد الناشرين فسيؤثر بالسلب على الناشرين الذين سيضطرون إلى ترك الاتحاد؛ لأنهم غير مستفيدين منه، مشيرًا إلى أن مصر بها ما يقارب الـ 4 آلاف دار نشر، المنضم لاتحاد الناشرين منها ما يقرب فقط من 700 دار، وباقي دور النشر ليست مرتبطة بالاتحاد وقراراته.

وأكمل مالك أن الناشرين يعانون حاليًّا من عدم سداد المكتبات لمستحقاتهم؛ بسبب الكساد الذي أصاب سوق النشر بأكلمه نتيجة لارتفاع الأسعار الذي أصاب البلاد حاليًّا، وأنت بهذا تحمل الناشر فوق طاقته، وهذا سيضر بصناعة النشر أكثر وأكثر.