«المركزي» يزيد مخاطر «الأموال الساخنة» على الاقتصاد

مازال البنك المركزي يتلاعب بالمصطلحات الاقتصادية؛ حيث أعلن عن سداد 2 مليار دولار في 9 نوفمبر 2017، قيمة سندات دولارية لمجموعة من البنوك الدولية، وبعد أربعة أيام، أبرم اتفاقية أخرى مع نفس مجموع البنوك بقيمة 3.1 مليار دولار لمدة عام، ما يزيد من أزمة تراكم الديون ومعدلاتها المرتفعة.

وقال البنك المركزي، إن إجمالي الطلبات المقدمة له بلغت 4.3 مليار دولار، بما يعتبر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري من قبل الأسواق العالمية، بما يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الذي تم تنفيذه، بالإضافة إلى الالتزام المستمر للدولة في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية، بحسب تعبيره.

وأوضح البنك أن العملية الجديدة مع البنوك تمت مقابل معظم قيمة السندات الدولارية المستحقة في ديسمبر 2018 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 في حوزة البنك المركزي والمدرجة في بورصة أيرلندا، وفقا للشروط المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن.

وارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 18 مليار دولار في سبتمبر، الماضي قادمة من 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وهو ما يعتبره الخبراء أموال ساخنة لا تفيد الاقتصاد.

وقال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن القروض التي تأخذها الحكومة تدخل الاقتصاد في دوامة لا يمكن الخروج منها، وهو ما يحدث الآن؛ فبعد أن سددنا 2 مليار دولار اقترضنا 3 مليار دولار لتعويض ما تم سداده، مؤكدا أن ما يحدث يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد، خاصة في ملف الديون الذي يدار بطريقة خاطئة.

وأوضح مصطفى السلماوي، الخبير الاقتصادي، أن رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية له مخاطره على الاقتصاد لأن المستفيد هو صاحب الأموال الساخنة التي انتشرت بشكل كبير بعد تعويم الجنيه، وهو ما يتفاخر به البنك المركزي.

وأضاف السلماوي لـ”البديل”: “لو أن شخصا يمتلك مليون دولار فقط، جري تسييلها إلى جنيه لكي يتمكن من شراء أذون خزانه، سيشتري بـ17.60 مليون جنيه أذون خزانة بفائدة تقترب من 20% بأجل 6 أشهر أو 3 أشهر، وقصر المدة يرجع لخوف المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وليس ثقة يحصل على فائدة تقدر بحوالي 3.5 مليون جنيه على أساس سنوي، ولأنها لمدة نصف سنة، ستكون إجمالي الفوائد 1.760 مليون جنيه، لو أضفنا مبلغ الفائدة على إجمالي المبلغ سيكون رصيده بعد 6 أشهر 19.360 مليون جنيه”.

وأكد الخبير الاقتصادي: “إذا أراد المستثمر أن يعود بأمواله إلى الدولار مرة أخرى، سيكون معه 1.100 مليون دولار، أي أن المليون دولار حقق مكسب 100 ألف دولار في 6 أشهر”، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة تكون بالمليارات وليس بالملايين، فإذا حدثت أزمة في البلد يتم سحب هذه الأموال من السوق بعد انتهاء مدتها بفوائده ويطرق البلد دون أي خسائر يتحملها.