الليلة| 8 مباريات مصيرية في دوري أبطال أوروبا

تقام، مساء اليوم الأربعاء، 8 مباريات في المجموعات من الأولى إلى الرابعة بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويشتعل الصراع في المجموعات الأربع من أجل حسم المقاعد المؤهلة لمرحلة خروج المهزوم باستثناء المجموعة الثانية التي حسم باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة، وتقام جميع المباريات في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة باستثناء مباراتي سسكا موسكو وبنفيكا، وكارياكا اجدام وتشيلسي اللتين ستلعبان في السابعة مساءً.

المجموعة الأولى: مانشستر يونايتد (إنجلترا)، بازل (سويسرا)، سسكا موسكو (روسيا)، بنفيكا (البرتغال)

يستضيف فريق سسكا موسكو فريق بنفيكا في نزهة كروية لأصحاب الملعب والجمهور، ويأمل بطل روسيا الذي يحتل المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط، في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، مع سقوط بازل الذي يتساوى معه في النقاط أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمعهما في سويسرا، من أجل التقدم خطوة إلى الأمام على بازل والاقتراب من حصد بطاقة العبور إلى دور الستة عشر.

على الجانب الآخر يدخل مانشستر يونايتد، المنتشي بالفوز الكبير على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي برباعية في المباراة التي شهدت عودة المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للملاعب من جديد بعد تماثله للشفاء، في مواجهة مع بازل، ساعيًا إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم تأهله من هذه الجولة بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام سسكا موسكو التي لن تكون سهلة على الفريقين.

ترتيب المجموعة

مانشستر يونايتد 12 نقطة

بازل 6 نقاط

سسكا موسكو 6 نقاط

بنفيكا صفر

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان (فرنسا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، سيلتك (إسكوتلندا)، أندرلخت (بلجيكا).

يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع سيلتك في لقاء تحصيل حاصل بالنسبة لبطل فرنسا الذي ضمن تأهله رسميًا إلى المرحلة التالية من البطولة الأوروبية بالفوز الذي حققه في الجولة الرابعة، فيما تعد المباراة لقاء حياة أو موت بالنسبة للمنافس الذي يحتل المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط ولا يزال متمسكًا بنسبته الضئيلة في بلوغ المرحلة المقبلة من دوري الأبطال. سيلتك في حاجة إلى تحقيق الفوز الليلة على العملاق الباريسي والفوز في مباراته الأخيرة وتسجيل عدد وافر من الأهداف مع سقوط بايرن ميونيخ، الليلة، أمام أندرلخت وكذلك سقوطه في مباراته الأخيرة أمام باريس سان جيرمان في المباراة التي ستقام في ألمانيا.

ترتيب المجموعة

باريس سان جيرمان 12 نقطة

بايرن ميونيخ 9 نقاط

سيلتك 3 نقاط

أندرلخت صفر

المجموعة الثالثة: روما (إيطاليا)، تشيلسي (إنجلترا)، أتليتكو مدريد (أسبانيا)، كارياكا اجدام( إذربيجان)

يحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على كارياكا اجدام في لقاء يحمل عنوان “لا بديل عن الفوز” بالنسبة للفريقين، الأول، رغم صعوبة موقفه، لا تزال فرصه في بلوغ دور الـ16 قائمة، فيما يسعى تشيلسي إلى العودة لملعب “ستامفوردبريدج” ببطاقة التأهل حيث يؤمن الانتصار بطاقة التأهل للفريق اللندني بغض النظر عن مباراته في الجولة الأخيرة.

على الجانب الآخر يحل فريق روما ضيفًا على أتليتكو مدريد في مواجهة صعبة على الطرفين حيث لكل منهما طموحه، فأتليتكو ولا بديل له عن الفوز من أجل الإبقاء على فرصه في التأهل، فيما يكفي روما التعادل ليفوز بإحدى البطاقتين المؤهلتين لدور الستة عشر.

ترتيب المجموعة

روما 8 نقاط

تشيلسي 7 نقاط

أتليتكو مدريد 3 نقاط

كارياكا اجدام نقطتين

المجموعة الرابعة: برشلونة (أسبانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، سبورتينج لشبونة (البرتغال)، أوليمبياكوس (اليونان)

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم صوب ملعب “يوفنتوس أرينا” لمتابعة القمة النارية بين يوفنتوس وبرشلونة، يدخل اليوفي المدعوم بعاملي الملعب والجمهور اللقاء رافعًا شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل الثأر من الهزيمة الكبيرة التي مني بها أمام برشلونة في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون مقابل، بالإضافة إلى الوصول إلى النقطة العاشرة ليتساوى مع برشلونة صاحب الصدارة ويحافظ على فارق النقاط الثلاث مع سبورتينج الذي يأمل في الفوز على بطل اليونان الليلة مع سقوط اليوفي أمام برشلونة ليتساوى معه في النقاط ويبقى الحسم إلى الجولة الأخيرة.

ترتيب المجموعة

برشلونة 10 نقاط

يوفنتوس 7 نقاط

سبورتينج لشبونة 4 نقاط

أوليمبياكوس نقطة