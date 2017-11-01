الليلة.. 8 مبارايات في ختام الجولة الرابعة لـ”أبطال أوروبا”

تختتم منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم “شامبيونز ليج”، مساء اليوم الأربعاء، وتقام 8 مباريات في المجموعات من الخامسة إلى الثامنة، في مقدمتها القمة النارية بين توتنهام هوتسبير الإنجليزي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وتقام جميع المباريات في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، باستثناء مواجهة بشكتاش وموناكو التي تقام في السابعة مساءً.

المجموعة الخامسة: ليفربول (إنجلترا)، سبارتاك موسكو (روسيا)، إشبيلية (إسبانيا)، ماريبور (سلوفينيا).

يستضيف فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الجناح الدولي المصري محمد صلاح، نظيره ماريبور السلوفيني، على ملعب “أنفليد”، ويدخل فريق المدرب الألماني يورجن كلوب، رافعًا شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة تصدر مجموعته التي تعد الأسهل في دوري الأبطال هذه النسخة، كما أن منافسه في هذه الجولة يعد أسهل الفرق المشاركة في دور المجموعات وسبق للريدز أن فاز عليه في الجولة الثالثة بسبعة أهداف دون مقابل في واحدة من أكبر النتائج التي حققها ليفربول في دوري الأبطال.

ويتصدر صلاح هدافي فريقه في البطولة الأوروبية برصيد أربعة أهداف بالتساوي مع زميله البرازيلي فيرمينو، كما يحتل النجم المصري المرتبة السادسة في جدول هدافي مسابقة الشامبيونزليج.

وفي المباراة الثانية، يستضيف إشبيلية نظيره سبارتاك موسكو في مواجهة صعبة على الفريقين.

ترتيب المجموعة

ليفربول 5 نقاط

سبارتاك موسكو 5 نقاط

إشبيلية 4 نقاط

ماريبور نقطة

المجموعة السادسة: مانشستر سيتي (إنجلترا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، نابولي (إيطاليا)، فينورد روتردام (هولندا).

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره نابولي الإيطالي في مواجهة من العيار الثقيل، يسعى الأخير من خلالها للثأر من السيتيزين الذي أسقطه في الجولة الثالثة بهدفين لهدف، كما يأمل الفريق الإيطالي في حصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي من البطولة.

وفي المباراة الثانية، يخوض شاختار مواجهة سهلة أمام نظيره فينورد، الذي فشل في حصد أي نقاط حتى الآن في البطولة ولديه فرصة كبيرة لتعزيز فرصه في التواجد بدور الستة عشر في حالة تحقيقه الانتصار اليوم.

مانشستر سيتي 9 نقاط

شاختار جونيتسك 6 نقاط

نابولي 3 نقاط

فينورد روتردام صفر

المجموعة السابعة: بشكتاش (تركيا)، لايبزيج (ألمانيا)، بورتو (البرتغال)، موناكو (فرنسا).

يلتقي بشكتاش المتسلح بعاملي الملعب والجمهور بنظيره موناكو، ويسعى بطل تركيا في استغلال السلاحين الداعمين له اليوم، من أجل تحقيق الانتصار وحجز مقعد له في دور الستة عشر، وفي المباراة الأخرى يصطدم بورتو ببطل ألمانيا.

بشكتاش 9 نقاط

لايبزيج 4 نقاط

بورتو 3 نقاط

موناكو نقطة

المجموعة الثامنة: توتنهام هوتسبير (إنجلترا)، ريال مدريد (أسبانيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أبويل نيقوسيا (قبرص).

يحتضن ملعب “ويمبلي” واحدة من أقوى منافسات الجولة الرابعة بدوري الأبطال، حيث يستضيف توتنهام هوتسبير نظيره ريال مدريد حامل اللقب، ويأمل كلاهما في تحقيق الانتصار من أجل الانفراد بصدارة المجموعة.

وفي مباراة أخرى، يأمل بوروسيا دورتموند في التمسك بآخر فرصة لديه في التأهل للمرحلة التالية بدوري الأبطال عندما يستضيف أبويل نيقوسيا.

توتنهام هوتسبير 7 نقاط

ريال مدريد 7 نقاط

بوروسيا دورتموند نقطة

أبويل نيقوسيا نقطة