الليلة| مباريات نارية بالدوريات الأوروبية.. ومواجهتان ثقيلتان لقطبي مانشستر

تشهد الدوريات الخمسة الكبرى في القارة العجوز، اليوم الأحد، العديد من المباريات النارية، ففي الدوري الإنجليزي تجرى مواجهتان من العيار الثقيل حيث يصطدم فريق مانشستر سيتي بفريق أرسنال، فيما يحتضن ملعب “ستامفورد بريدج” قمة نارية بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي.

تختتم، مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة الحادية عشرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتشهد منافسات اليوم، مواجهتين من العيار الثقيل حيث يستضيف فريق مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، فريق أرسنال صاحب المرتبة الخامسة برصيد 19 نقطة، في الثانية مساءً بتوقيت القاهرة، ويحتضن ملعب “ستامفورد بريدج” بالعاصمة الإنجليزية لندن في السادسة والنصف مساءً، قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد، يحتل تشيلسي صاحب الضيافة المرتبة الرابعة برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق الشياطين الحمر المرتبة الثانية برصيد 23 نقطة.

جدول مباريات اليوم في البريميرليج

2.00 توتنهام هوتسبير : كريستال بالاس

4.15 مانشستر سيتي : أرسنال

6.30 تشيلسي : مانشستر يونايتد

6.30 إيفرتون : واتفورد

الدوري الأسباني

1.00 ليفانتي : جيرونا

5.15 سيلتا فيجو : أتلتيك بيلباو

7.30 ريال سوسييداد : إيبار

7.30 فياريال : مالاجا

9.45 ريال مدريد : لاس بالماس

الدوري الإيطالي

1.30 إنترميلان : تورينو

4.00 فيورنتينا : روما

4.00 يوفنتوس : بينفينتو

4.00 لاتسيو : أودينيزي

4.00 كييفو فيرونا : نابولي

4.00 كالياري : هيلاس فيرونا

7.00 أتلانتا : سبال

9.45 ساسولو : ميلان

الدوري الألماني

4.30 كولن : هوفنهايم

7.00 فولفسبورج : هيرتا برلين

الدوري الفرنسي

4.00 نيس : ديجون

6.00 مارسيليا : كان

6.00 ميتز : ليل

10.00 سانت إيتيان : ليون