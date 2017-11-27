الليلة| الزمالك يسعى لتقليص الفارق مع الوصيف على حساب المقاصة

تقام، مساء اليوم الإثنين، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتأتي في مقدمتها مواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي ستقام في الثامنة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

يدخل الزمالك، صاحب الملعب، مواجهة الليلة وفي جعبته 18 نقطة حصدها من 9 مواجهات خاضها حتى الآن يحتل بها المرتبة الثالثة في جدول الترتيب خلف المصري البورسعيدي، الذي يأتي في المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة، والإسماعيلي صاحب الصدارة برصيد 23 نقطة.

الزمالك حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيدا، أما المقاصة، وصيف النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، فحقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر 4 مباريات في بداية سيئة تسببت في الإطاحة مبكرًا بمؤمن سليمان، المدير الفني السابق للفريق.

سجل فريق الزمالك خلال المباريات التي خاضها حتى الآن 15 هدفًا فيما استقبلت شباكه 7 أهداف، ويتساوى فريق مصر المقاصة مع فريق الزمالك في عدد الأهداف التي تم تسجيلها حتى الآن، ولكن دفاع الفريق الفيومي يعد أضعف من الزمالك حيث استقبلت شباكه 15 هدفًا يحتل بها رابع أضعف خط دفاع في المسابقة بعد الرجاء ووادي دجلة والاتحاد السكندري.

يدير اللقاء محمود الحنفي، ويعاونه سمير جمال، مساعد أول، وهاني عبد الفتاح، مساعد ثان، ومحمد عبد الحافظ، حكم رابع، وكل من محمد حسن، وطارق مجدي، حكم خامس.

يدخل كلا الفريقين موقعة الليلة ولديه رغبة شديدة في تحقيق الانتصار، الزمالك صاحب الضيافة من أجل تقليص الفارق مع المصري البورسعيدي الذي يسبقه في جدول الترتيب إلى نقطة واحدة فقط، وتوسيع الفارق مع الأهلي الذي يخلفه بمركز في جدول الترتيب، فيما يأمل المقاصة في وقف نزيف النقاط، وتحقيق الفوز على الزمالك لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

تضم قائمة نادى الزمالك لمباراة المقاصة كلًا من: “أحمد الشناوي، وعمر صلاح، في حراسة المرمى، على جبر، ومحمود حمدي “الونش”، ومحمود علاء، ومؤيد العجان، وحازم إمام، في خط الدفاع، وطارق حامد، ومحمد أشرف “روقا”، وأحمد داودا، وأحمد مدبولي، ومحمود دونجا، وعبد الله جمعة، وأيمن حفنى، فى خط الوسط، باسم مرسي، وكاسونجو، ورزاق سيسيه، ويوسف وباما، واتشيمبونج وصلاح عاشور، فى خط الهجوم”.

وفي مواجهة أخرى، يحل فريق الرجاء متزيلا جدول الترتيب برصيد نقطتين، في الثالثة إلا ربع مساءً، ضيفًا على فريق بتروجيت صاحب المرتبة الثامنة برصيد 13 نقطة. ويلتقي في الخامسة مساءً فريق طلائع الجيش صاحب المرتبة الثانية عشرة برصيد 11 نقطة، مع النصر صاحب المرتبة السابعة عشر برصيد 4 نقاط.