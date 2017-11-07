الكاتبة أميرة عز الدين لـ«البديل»: «وأشارت إليه» تجربة لم يسبق إليها أحد

تجربة جديدة قررت الكاتبة أميرة عز الدين، أن تطبق خلالها ما تعلمته من دراستها للسيناريو، فجاء عملها الأخير “وأشارت إليه” متضمنا ألوانا من فنون القصة والسيناريو والمسرح والإذاعة، وكانت قد كتبت موضوعاتها في شكل قصصي قبل 4 سنوات، ثم قررت تحويلها إلى الشكل الجديد الذي تعلمته، بحسب حوارها لـ”البديل”.

وقالت أميرة عز الدين، إن مجموعة “وأشارت إليه” تتكون من 14 فصلا تحكي حكاية مؤلفة تتعرض لمواقف يومية كثيرة، وفي كل فصل تكتب المؤلفة ردها على كل موقف تعرضت له، فمن الممكن أن تكون موافقة على هذا الموقف أو ضده، وفي كل فصل تكتب لونا أدبيا مختلفا، فمرة تكتب قصة، وأخرى تكتب فيلما قصيرا، وثالثا مسرحية من فصل واحد، ورابعا سهرة إذاعية، وهكذا بالتوازي مع حدوتها الشخصية وهي قصة الحب بينها وبين مخرجها الذي يقدم لها العمل المسرحي، وقالت: “وأشارت إليه” لم يسبق أن نفذه أحد من جيلنا الحالي بنفس الشكل الذي قدمته للجمهور.

وأوضحت أنها اختارت اسم “وأشارت إليه” لمجموعتها من الآية القرآنية التي تتحدث عن السيدة مريم عندما طلبت من سيدنا عيسى أن يتكلم عنها، فبطلة العمل الرئيسية “هالة” ترغب في أن يتحدث العمل عن تجربتها طوال أحداثه، مشيرة إلى أن المجموعة كانت بداية فعلية لكتابة السيناريو والمسرح والإذاعة.

وأضافت عز الدين، أن الكتاب عند نزوله الأسواق لم يحدث ضجة كبيرة على المستوى العام بينما حقق مرودا طيبا في الأوساط الأدبية بشهادة الكثير من قرائه الذين أثنوا على ما قدم خلال أحداث الكتاب، مشيرة إلى أن الكتاب تضمن أحداثا لشخصيات واقعية بالفعل، وأنها في أعمالها تعتمد بشكل كبير على شخصيات متعددة من الواقع تدمجها في شخصية العمل الرئيسية.

عز الدين، أشارت إلى أنها تستعد حاليا لإصدار رواية ستنافس بها في معرض الكتاب القادم، كاشفة أن رواية “عهر مقدس” وهي الرواية التي سبقت “وأشارت إليه” هي الأقرب إلى قلبها لأنها كتبت خلال 4 أشهر فقط، وأنها كانت تحتفظ بفكرتها منذ أيام الجامعة، وقد كتبت وصدرت في عام 2013 وقت أن كان التيار الديني في سدة الحكم، وكانت الرواية تتصدى للفاشية الدينية بشكل كبير وأحداثها تدور في الأسرة الفرعونية الحادية عشرة، وتهاجم نفوذ كهنة آمون، وهي الفترة التي شهدت نمو نفوذ الكهنة بشكل كبير.

يذكر أن أميرة عز الدين من مواليد محافظة الغربية وبدأت رحلتها مع الكتابة منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، وصدر لها عدة أعمال منها “حلم الجواد الأبيض”، “قُبلة حارة الألوان ـ قصص 2010″، “مِسك أبيض ـ رواية 2012″، “عُهر مقدس ـ رواية”.