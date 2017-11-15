القاهرة وأزمة سد النهضة.. من الاستهانة إلى الفشل

جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، انتهت أول أمس، دون جدوى، إذ فشلت الجولة الـ17 في المسار المستمر منذ أكثر من 3 سنوات، في التوصل إلى أي حلول أو اتفاقات، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الفشل، والتعنت الإثيوبي، وطريقة إدارة مصر للأزمة منذ بدايتها.

الجولة 17.. الفشل يتجدد

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، أن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لم يتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار السد على دولتي المصب.

وأوضح عبد العاطي، أنه على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي، على ضوء أنه جاء متسقًا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات التي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، فإن طرفي اللجنة الآخرين لم يبديا موافقتهما علي التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.

تكمن أسباب فشل الوصول إلى اتفاق في مفاوضات الجولة الـ17، في التقرير الاستهلالي للمكتب الفرنسي، والذي يحدد حصة مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب، وحصة السودان بـ18.5 مليار متر مكعب، وفقًا لاتفاقيه 1959 الموقعة بين دولتي المصب، وهو ما يرفضه الجانب الإثيوبي، إذ إنه لا يعترف بالاتفاقية التي حددت الحصص المائية بين القاهرة والخرطوم.

استهانة مصرية ومماطلة إثيوبية

فشل اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية أثبت أن المفاوضات المستمرة منذ عام 2014، ما هي إلا ذريعة للمماطلة واستكمال عمليات البناء دون أدنى احترام للمشاورات القائمة والمفاوضات الماراثونية داخل اللجنة الفنية وبين دول الأزمة وبعضها، فبين التصعيد والتهدئة تدرجت المفاوضات خلال الأشهر الماضية، واستنفذت مصر كافة طرق التفاوض المباشرة والخطوات الطبيعية لحل الخلافات وفقًا للقوانين والأعراف الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، لكن دون الوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على أمن مصر المائي، الأمر الذي قد يدفعها في المستقبل القريب للجوء إلى تدويل القضية وتقديم الشكاوى إلى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

على الرغم مما هو مستقر في الوعي الشعبي والخطاب الإعلامي من أن أزمة سد النهضة هي مؤامرة صهيونية بمشاركة إثيوبية وعدد من الدول المعادية لمصر والتي تبحث عن ثغرات لتهديد أمنها القومي وعلى رأسها قطر، فإن مواقف مصر المرنة، واستهانتها بالأزمة منذ بدايتها قبل نحو 8 أعوام، وسوء إدارة الملف من قبل المسؤولين، أسهمت بشكل رئيسي في الفشل الذي منيت به المفاوضات حاليًا، فالخيارات كانت متاحة بشكل كبير أمام القاهرة للتحرك باتجاه الضغط على إثيوبيا لوقف المشروع، ومن بين هذه الخيارات التي نادى بها الكثير من المسؤولين والمراقبين تدويل القضية في المحافل الدولية سواء مجلس الأمن الدولي أو الاتحاد الإفريقي، خاصة بعد أن أثبتت الجولات الأولى للمفاوضات فشلها وكشفت عن استغلال إثيوبيا لها للمماطلة فقط واستنزاف الوقت لإنجاز القدر الأكبر من بناء السد وتحويله إلى أمر واقع، وفي الوقت نفسه إظهار نفسها كطرف متعاون أمام المجتمعين الإقليمي والدولي، لكنها في الحقيقة المعرقل الرئيسي للاتفاقيات والمتسبب الرئيسي في الأزمة.

أمام التعنت والمراوغات السياسية التي اتبعتها الحكومة الإثيوبية خلال جولات المفاوضات، وتنصلها من كافة الالتزامات حتى تلك التي جاءت في إعلان المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم في مارس عام 2015، وإصرارها على عدم الالتزام بأية تعهدات رسمية، سواء بتنفيذ بنود إعلان المبادئ أو مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 1993، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، اختار المفاوض المصري التنازل عن كافة حقوقه واستمرار السير في مسار المفاوضات التي ولدت ميتة منذ بدايتها، وعلى الرغم من أن التعامل الإثيوبي مع أزمة السد أعطى لمصر كل الحق لاتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمنها المائي وحقها التاريخي في مياه النيل، فإنها فضلت التزام الصمت في الوقت الذي كانت فيه حكومة أديس أبابا تسرع خطواتها لبناء السد، دون انتظار نتائج المفاوضات.

من ناحية أخرى، فإن وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود، يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول حجم نفوذ الدولة المصرية وحضورها في إفريقيا في الوقت الحالي، والذي تراجع لصالح الانفتاح على العالم وتعزيز التعاون مع الخليج العربي والدول الغربية وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة منذ محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك، في إثيوبيا عام 1995، مُهملة بذلك إفريقيا بوجه عام وخاصة منطقة القرن الإفريقي، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، الأمر الذي أدى إلى تقليص النفوذ المصري هناك وتوجه العديد من الدول إلى البحث عن تحالف مع دول أخرى معادية لمصر في الوقت الحالي.

زيارة إثيوبية إلى قطر

بعد ساعات من الفشل ثلاثي الأبعاد الذي شهدته القاهرة، وعلى الرغم من أنه كان متوقعًا وتصاعدت مؤشراته خلال الأشهر الماضية، فإنه أثار حفيظة العديد من السياسيين والمراقبين، خاصة أن المفاوضات الأخيرة أعقبتها زيارة قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، إلى قطر، لتلبية دعوة أميرها تميم بن حمد، وهي الزيارة التي تأتى في توقيت خطير للغاية، وتطرح العديد من التساؤلات حول دور قطر في أزمة سد النهضة ومحاولاتها إفشال التوصل إلى حل نهائي للأزمة، الأمر الذي يعطي دلالة كبرى وخطيرة، خاصة أن قطر تعتبر أحد الممولين الأساسيين للسد من حيث الدعم المادي والخبرة الفنية، الأمر الذي كشف أبعاد المؤامرة الدولية لتعطيش مصر.

رئيس الوزراء الإثيوبي التقى، خلال زيارته إلى الدوحة، العديد من القادة والمسؤولين القطريين وعلى رأسهم الأمير تميم، ورئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة، ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتم خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، خصوصًا في مجالات الاقتصاد والسياحة والاستثمار، ووقع البلدان على اتفاقية للتعاون الدفاعي، واتفاقية لإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، إلى جانب اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

ونقلت صحيفة “فانا برودكاستينج كوربورات” الإثيوبية، عن رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس الثلاثاء، شكره لأمير قطر “على التعاون المثمر بين البلدين ودعم قطر الكبير لمشروع سد النهضة بهدف استكمال بنائه”، وأكد ديسالين، أن بلاده تقف مع مبادئها وتقف مع دولة قطر في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وإفريقيا.