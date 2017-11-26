«القاهرة السينمائي» يرفع شعار «لا للعنف ضد المرأة»

بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، لم تغفل الدكتورة ماجدة واصف، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن تناقش قضايا المرأة على هامش فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين؛ إذا نظمت بالأمس ندوة بعنوان “مناهضة العنف ضد المرأة” بمركز الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، وتناولت القهر الممارس ضدها في المجتمع، والعنف الذي تواجهه داخل الأسرة وقضية ختان الإناث وزواج القاصرات.

وشارك في الندوة لفيف من الفنانين والمعنيين بمناهضة العنف ضد المرأة، من بينهم الفنانة يسرا، الرئيس الشرفي لمهرجان القاهرة السينمائي، والسيناريست مريم نعوم، والكاتب مدحت العدل، والدكتورة رانيا يحيى، ممثلة عن الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والكاتب عاطف بشاي، بالإضافة إلى مدير هيئة الأمم المتحدة، وممثل عن سفير استراليا في القاهرة، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وقال السيناريست مدحت العدل، إن ظاهرة التحرش لم تكن موجودة في الستينات، لكنها تفاقمت حاليا، مشيرًا إلى أن “التحرش” ظاهرة عالمية، والاختلاف يكمن في القوانين التي تحكمها من دولة إلى أخرى.

وترى المخرجة التونسية سلمى بكار، أن القوانين وحدها لا تكفي لحماية المرأة من التحرش، مؤكدة أن مجموعة القوانين التي صدرت في تونس بعد الاستقلال، وأعطت المرأة جزءا من حقوقها، والعالم يعرف أن المرأة التونسية في مكانة مميزة بسبب هذه القوانين، لا تكفي لمقاومة الأفكار الرجعية.

وتناول الكاتب عاطف بشاي، أطراف الحديث، قائلا: “عندما أتى الإخوان إلى الحكم رسخوا رسالة خطيرة بأن المرأة عورة وليس لها حقوق”، مضيفا أن الفن عانى من تلك الأفكار التي رسختها جماعة الإخوان، آخذا على الفن عدم تقديم نماذج إيجابية عن المرأة في السينما المصرية، واكتفى بدور الخادمة والعاهرة وغيرها، في غالبية الأعمال.

وقالت رانيا يحيى، ممثلة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة في كلماتها، إن المرأة نصف المجتمع، وظاهرة العنف ضد المرأة تتخطى كل الحدود العرقية والجنسية غير أنها غير قاصرة على مصر، مضيفة أن المجلس يحاول تطوير الطرق التي يتعامل بها من قضايا المرأة؛ من خلال تنظيم مسابقات وفعاليات للتوعية بحقوقها.

وأوضحت ألفت سلامي، ممثلة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها الجهة الوحيدة التي تنتج أفلامًا بشكل مستمر، بالإضافة إلى تقدم سياسات عامة للحد من العنف ضد المرأة، سواء في الرعاية أو التنمية أو الحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.

ونوه علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه تقدم بمشروع قانون للبرلمان نحو تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة، من أجل إعادة إنصاف حقوقها كاملة في العمل والميراث.

وأكدت الفنانة يسرا أن المرأة كل شيء للرجل؛ فهي الأم والابنة والزوجة والأخت، لذا فكيف يتحرش الرجل بالمرأة، مشددة على أنها حاولت أن تقدم تلك النماذج الواقعية من خلال مسلسل “قضية رأى عام”، الذي عرض قصة ثلاث سيدات تعرضوا للاغتصاب، وهذا جزء من الواقع وليس كله.