«العفو الرئاسي».. ترقب للقائمة الرابعة وانتقادات لبطء اللجنة

بعد تعرضها لموجة من الانتقادات لبطء عملها، أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن قرب الانتهاء من القائمة الرابعة من الشباب المحبوسين تمهيدا لإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة لإعلان الإفراج عنهم، بعد أشهر من الإعلان عن آخر قائمة في شهر يونيو الماضي.

وأكد رئيس اللجنة الدكتور أسامة الغزالي حرب، أن اللجنة لم تجتمع منذ أشهر وأن نشاطها كان شبه متوقف، إذ لم تجتمع سوى مرة واحدة في آخر 4 أشهر، ووفقا لمصادر داخل اللجنة، فإنها ستستأنف نشاطها بعد أن تم فتح الملف خلال منتدى الشباب الذي عقد بشرم الشيخ مطلع الشهر الجاري بحضور الرئيس السيسي.

وتابع المصدر أن اللجنة لم تستطع الإفراج سوى عن 200 شاب فقط منذ تشكلها في حين أنها تلقت أكثر من 4 آلاف اسم لشباب أغلبهم غير متورط في قضايا عنف، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية ومؤسسة الرئاسة التي تصدر قرار الإفراج هي صاحبة الكلمة العليا في تحديد عدد المفرج عنهم.

تجاهل اللجنة للفتيات المحبوسات على ذمة قضايا التظاهر كان محل انتقاد، خاصة أن حجة اللجنة خلال الفترة الماضية بأن العفو الرئاسي لا يشمل سوى من صدرت بحقهم أحكام نهائية قد اختفت، إذ صدرت، خلال الأشهر الماضية أحكام نهائية في الكثير من القضايا مما يعني أن هناك عددا ممن ينطبق عليهن شروط الإفراج الرئاسي.

وفي سياق متصل، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن، المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الشورى”، خاصة أنهما صدر في حقهما حكم نهائي الأسبوع الماضي.

النائب طارق الخولي، عضو اللجنة، قال إن سبب تأخير اللجنة في الانتهاء من القائمة الرابعة هو الإجراءات القانونية المتعبة في مثل هذه الحالات حيث كانت هناك أسماء مكررة جاءت من عدة جهات كالمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة كل حالة ومعرفة نوعية التهم المحبوسين بموجبها كذلك معرفة خطورة هذه الأسماء على الأمن القومي، وقال إن اللجنة تعمل علي توظيف الشباب المفرج عنهم حيث تم عقد لقاءات مع وزيري الشباب والقوى العاملة في هذا الإطار.

وأضاف الخولي في تصريحات لـ «البديل» أن اللجنة تعمل بشكل منتظم ولكن هناك تفاصيل معقدة سيتم إتباعها بحيث يكون هناك أكبر عدد ممكن من الشباب مشيرا إلي انه من المفترض سيكون هناك حالات إنسانية وصحية وشباب جامعات وغيرهم من الفئات ستضمنهم القائمة الرابعة، وعن الانتقادات الموجهة للجنة بسبب عدم الإفراج عن الفتيات قال أن عدد الفتيات ومحبوس في قضايا الرأي كالتظاهر نسبة لا تتعدي 1% وتم الإفراج عن عدد منهن خلال القائمة الأخيرة وسيكون هناك المزيد في القائمة الجديدة مشيرا إلي أن اللجنة مقيدة بالحالات التي صدر في حقهم حكم نهائي بات ومن الممكن آن يكون هناك فتيات ولكن لم يصدر في حقهن حكم فبالتالي تستطيع اللجنة ضمهم ولا يستطيع الرئيس الإفراج عنهم بسبب انه صلاحيته تشمل من صدر في حقهم حكم نهائي فقط .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر، قراراً جمهورياً بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر في شهر يونيو الماضي بمناسبة عيد الفطر الماضي، وكان من بينهم هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال الشهير الذي كان مسجون في قضية قتل فنانة للبنانية سوزان تميم.