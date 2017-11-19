الظهور الأول للوافد الجديد للأهلي أمام الدروايش

أعلن حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه المكونة من 22 لاعبًا، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي.

ويلتقي المارد الأحمر في السابعة مساء غد الاثنين، مع نظيره الإسماعيلي، على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يحتل الإسماعيلي الذي خاض 8 مباريات حتى الآن صدارة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما يحتل الأهلي الذي خاض 4 مواجهات المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.

يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط، الإسماعيلي من أجل الابتعاد بصدارة جدول الترتيب، والأهلي من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب.

وشهدت قائمة حامل اللقب غياب رامي ربيعة وعلي معلول ومروان محسن ومحمد نجيب بسبب الإصابة، فيما يغيب شريف إكرامي وعبد الله الشامي وباسم علي وأكرم توفيق وعمرو بركات وصالح جمعة وأحمد حمدي وإسلام محارب وكريم نيدفيد وأحمد حمودي لأسباب فنية.

كما شهدت قائمة الأحمر الظهور الأول للشاب الجنوب إفريقي «باكاماني مشامبي»، الوافد الجديد للأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من صفوف فريق «بيدفيست» الجنوب إفريقي.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الدراويش كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي، محمد طارق.

الدفاع: أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمد هاني، سعد سمير، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: عبد الله السعيد، حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، باكاماني مشامبي، وليد سليمان، أحمد الشيخ، مؤمن زكريا، ميدو جابر، جونيور أجايي.

الهجوم: عماد متعب، أحمد ياسر ريان، وليد أزارو.

ومن المتوقع أن يخوض حسام البدري مباراة الإسماعيلي بنفس التشكيل الذي خاض به مباراته الأخيرة أمام الإنتاج الحربي، باستثناء تغيير وحيد، وهو الدفع باللاعب مؤمن زكريا، بدلًا من أحمد حمودي، الذي يغيب عن المواجهة لأسباب فنية، على أن يعود وليد سليمان لمركزه، وهو جناح أيمن، ويلعب مؤمن كجناح أيسر.

إليكم التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: حسين السيد، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، جونيور أجايي، مؤمن زكريا.

الهجوم: وليد أزارو.