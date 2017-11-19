السعودية.. محاولات متكررة لاغتيال المقاومة الفلسطينية

تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيسي على المعونات الخارجية لدفع رواتب موظفيها وغالبية إنفاقها، وتعد السعودية من أكبر الدول العربية التي تمول السلطة الفلسطينية، إلا أنها مؤخرا باتت تربط هذه المساعدات بشروط سياسية من شأنها أن تعزل قطاع غزة أكثر، وتدفن فيه روح المقاومة.

أزمة الموظفين في قطاع غزة، التي اضطرت حكومة حماس إلى تعيينهم في قطاعات التعليم والصحة والهيئات الأخرى، بعد تحريض الرئيس عباس موظفيه على عدم الالتزام بدوامهم في العمل عقب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية التي جرت في غزة عام 2006، كانت ولا تزال عائقا كبيرا أمام تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية.

وأمام هذه الأزمة اتجه الرئيس عباس نحو الدول العربية للحصول على مساعدات تمكنه من استيعاب موظفي غزة في كشوفات السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يدلل على أنه يرغب في تحقيق المصالحة وإضافة هؤلاء الموظفين إلى جهاز السلطة، لكن قلة الأموال تقف عائقا أمامه.

من جانبها؛ أبدت الرياض استعدادها لتمويل رواتب الموظفين، لكن هذا الاستعداد لم يخلُ من الشروط، حيث اشترطت الرياض أن تعلن حركة حماس تخليها عن المحور الذي تتزعمه إيران، في مؤتمر صحفي، وتعلن أيضا ابتعادها عن حزب الله، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية.

لكن الرئيس عباس أبلغ الرياض أن توجهات حركة حماس الحالية عكس ذلك، ومن ثم توجه عباس إلى مصر، ليتم التوصل إلى اتفاق وتعهد من الحركة بهدنة طويلة الأمد، حتى يتثنى للمصالحة أخذ مجرياتها، ويتم بعدها تبني موظفي قطاع غزة في كشوفات السلطة الفلسطينية.

وكانت حركة حماس قد وافقت على دمج موظفيها مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، حيث سيتم إحالة موظفين من فئات ورتب عليا إلى رتب أدنى، بعدما تتولى السلطة قيادة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وفي هذه الأثناء؛ يعتبر البطء السمة الرئيسية لسير عجلة المصالحة؛ حيث لا تزال هناك العديد من المشكلات لم يتم حلها؛ خاصة مشكلة الموظفين، التي كانت عائقا أمام تنفيذ اتفاقيات المصالحة السابقة.

ورغم الأجواء الإيجابية بتنفيذ المصالحة هذه المرة، فإن أصواتا فلسطينية تشير إلى أن هذا الاتفاق لا يختلف كثيرا عن سابقيه، وأنه سيؤول إلى تشتت أكثر ولن يتم تنفيذه، خاصة أنه لم يتم إضافة موظفي قطاع غزة إلى كشوفات السلطة الفلسطينية، رغم أن هذا البند كان في قمة أولويات المصالحة، فهل سيكون تدخل السعودية في هذا الإطار، أم لضرب المقاومة تحت مسمى دعم المصالحة؟