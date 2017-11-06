«الذهب الأبيض» في انتظار تعميم زراعته بالشتل

محاولات عديدة تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للارتقاء بمحصول القطن باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تقلصت مساحته الزراعية خلال السنوات الماضية بشكل يذرأ بالخطر، فبعد أن كان يزرع على مساحة مليوني فدان من أصل 8 ملايين فدان إجمالي المساحة الزراعية في مصر، أي ما يعادل 25% منها، بلغ العام الماضي 120 ألف فدان فقط، زادت هذا العام وبلغت 230 الف فدان.

وتركز الوزارة اهتمامها، فقط، في استباط أصناف جديدة من القطن المصري طويل التيله دون الالتفافات لتجارب تغيير طرق الزراعة التقليدية إلى أخرى جديدة من شأنها توفير الكثير على الفلاح، فزراعة القطن بطريقة الشتل وليس البدر من شأنها إتاحة الوقت الكافي لاستكمال محصول القمح نموه وحصاده دون عجلة للحاق بموعد زراعة القطن بالطرق التقليدية، والتي تعوق إمكانية تعاقب محصول القمح والقطن في نفس المساحة من نفس العام، هذا بخلاف المميزات الكثيرة التي توفرها الزراعة بطريقة الشتل بانخفاض تكلفة إنتاج المحصول والحصول على إنتاجية تزيد عن الطريقة التقليدية بمقدار 5 قناطير لكل فدان على الأقل.

تجربة على أرض الواقع

الخبير الزراعي الدكتور مجدي فهمي، قام بتجربة زراعة القطن بطريقة الشتل بعد إجراء بعض المعاملات للتربة قبل نقلها إلى الأرض المستدامة وأعطت نتائج جيدة بإنتاجية تقدر بـ11 قنطارا للفدان، في حين أن الطريقة التقليدية لا تزيد إنتاجية الفدان فيها عن 7 قناطير، موضحا أن الفدان يحتاج لزراعة مشتل مساحته 50 مترا مربعا يجرف منها 20 سم متر مكعب من سمك التربة وتغطية أرض المشتل بأكياس بلاستيكية، ثم إعادة 15 سم من التربة إلى أرضية المشتل، إلا أن هذه الطريقة يجب الحفاظ فيها على التقاوي ومعاملتها ببعض المبيدات الفطرية قبل الزراعة، حيث إن التقاوي اللازمة لزراعة فدان بطريقة الشتل 17 كجم، كانت تصل إلى 30 كيلو في الزراعة التقليدية والتي كان يتم فيها خف المحصول من النباتات الضعيفة والإبقاء على نبات أو اثنين فقط في الجورة، فكل كيلو من التقاوي يتم إضافة “1 سم” من مادة الراكسيل و”3 جم” من مادة الروفرال على نصف لتر من الماء وتقلب فيه البذرة لمدة 10 دقائق، وإضافة “7 جم” من مادة الجاوشي التي تلتصق بالبذرة لمدة 45 يوما لحمايتها من الإصابة بالتربس والمن والعنكبوت الأحمر ثم الانتظار 10 دقائق قبل بدر التقاوي في مساحة المشتل ثم تغطيتها بالـ5سم من التربة ثم إضافة نصف كيلو من مادة الموكاب 10% التي تمنع الإصابة بالحفار ودودة الأرض إلى 5 كيلو من سوبر الفوسفات و2 كيلو سماد اليوريا ثم ريه رية خفيفة، وبعد أسبوع يتم ري الأرض مرة أخرى، وبعد وصول طول النبات إلى 20 سم، ويتم ذلك خلال فترة تتراوح ما بين 35 و45 يوما إلى الأرض المستديمة، وقبل ذلك بـ 24 ساعة يتم رش النباتات بمنظم نمو “ايثريل 48%” وهو سبب نجاح طريقة الزراعة لأن النمو الطبيعي بدونها سيبدأ بعد شهر ولكن بعض إضافته تبدأ في النمو بعد أسبوع، وبعد الشتل لابد من استخدام مبيد فيست سوبر بمعدل واحد ونصف فدان للقضاء على الحشائش.

وأكد الدكتور مجدي، أن استخدام طريقة الشتل في زراعة القطن من شأنها تقليل تكلفة مقاومة الآفات والعمالة التي تعمل في الزراعة والخف والعزيق، هذا بجانب إتاحة الفرصة لزراعة البرسيم والحصول على حشة منه قبل بداية موسم زراعة القمح التي تبدأ هي الأخرى في موعدها لتلافي مشاكل الزراعة المتأخرة، واستخدام ما يعادل 52% من كمية التقاوي المستخدمة في الطرق التقليدية والحصول على إنتاجية أعلى بمقدار 5 قناطير على الأقل في الفدان وانخفاض حجم المقنن المائي الموجه لزراعة القطن والاستفادة به في زراعات أخرى في ظل الفقر المائي الذي تواجهه مصر.

تجاهل وزارة الزراعة

وقال المهندس أحمد راغب عبد العال، رئيس قسم الإرشاد بالإدارة الزراعية بسمنود في محافظة الغربية، على الرغم من ثبات نجاح تجربة زراعة القطن بالشتل فإن المساحة التي تم زراعتها بتلك الطريقة لا تتعدى الـ450 فدانا هذا العام، بتراجع 150 فدانا عن العام الماضي، موزعة على 4 محافظات فقط على مستوى الجمهورية “الشرقية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ” وتتم زراعته في وجه قبلي بشكل فردي، لافتا إلى أن التجربة بدأ تطبيقها في مساحة لا تتعدى الـ12 قيراطا عام 2011، ثم توالت زيادة المساحات المنزرعة بهذه الطريقة خلال السنوات الست الماضية، فبلغت 50 فدانا عام 2012، وزادت إلى 400 فدان عام 2013، وفي 2014 بلغت 700 فدان، وبدأت في التقلص مرة أخرى خلال العامين الماضيين، ففي 2016 تم زراعة 600 فدان وفي العام الحالي 450 فدان فقط لما يعانيه المزارعين من تخلي الدولة عن تسويق المحصول على الرغم من لمس الفلاحين مدى نجاحها في زيادة إنتاجية الفدان، التي تراوحت بين 10 و11 قنطارا، بعد أن كانت تتراوح بين 6 و7 قنطارات باتباع الطريقة التقليدية.

وأوضح أن طريقة الشتل توفر نصف كمية البذور التي تكفي لإحياء صناعات عديدة تقوم على استخراج زيت بذرة القطن الذي يعد من أجود أنواع الزيوت، ويمكن توجيهها إلى المعاصر واستخدام ما ينتج من كسب في صناعة الأعلاف التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى خلال السنوات الماضية نتيجة استيراد خاماتها، بالإضافة إلى إمكانية التوسع في زراعة القمح الذي تتعارض مواعيد زراعته مع مواعيد حصاد القطن بالطريقة التقليدية، حيث يمكن زراعة الشتلات في 25 مايو بعد الانتهاء من جني محصول القمح.

وأشار عبد العال، إلى أن طريقة الزرع بالشتلات يمكن تطبيقها على جميع الأصناف المصرية من القطن دون استثناء، هذا بجانب توفير المبيدات المستخدمة للآفات التي تصيب القطن في مراحل زراعته الأولى “العنكبوت الأحمر، المن، الحفار، الدودة القارضة”، وتوفير أجور العمالة الخاصة بالعزيق والتي تتم مرتين، وتبلغ تكلفتها 400 جنيه للفدان، هذا بجانب الاستغناء تماما عن عملية الخف والترقيع والتي بدونها لا تأتي الأرض بمحصول جيد، وتوفير 3 ريات، بخلاف توفير 30 % من كمية الأسمدة المستخدمة.