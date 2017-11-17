الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. مواقف معارضة للسعودية.. وسد النهضة يصل لطريق مسدود

رسّمت الدبلوماسية المصرية في الأسبوع الماضي مواقفها في العديد من ملفات المنطقة الخارجية، حيث اتسم الموقف المصري بالثبات فيما يتعلق بالموقف من الأزمة السورية، وهو الأمر الذي لا يتوافق بالمجمل مع موقف المملكة السعودية، كما عارضت مصر التدخل الخارجي والعسكري في ليبيا، بالإضافة إلى أن موقف مصر من إثيوبيا بدأ يأخذ منحى تصاعديًّا باتجاه التصعيد الدبلوماسي.

مواقف معارضة للسياسة السعودية

بالأمس استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي حول تمديد مهمة آلية التحقيق في الهجمات الكيميائية فى سوريا، الأمر الذي يعني تجميد أو حتى إلغاء عمل اللجنة في سوريا، فاليوم هو آخر يوم لعمل هذه اللجنة، وأخفقت محاولات أمريكا تمديد عمل اللجنة، وأعلن فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن “المسرحية” التي شهدتها اليوم جلسة مجلس الأمن دبرها الغرب لإخراج روسيا من عملية السلام في سوريا، مضيفًا أنها تهدف للتشكيك في الدور الروسي في حل الأزمة التي تمر بها البلاد، مصر اقتربت كثيرًا من الموقف الروسي، حيث امتنعت عن التصويت، وليس هذا الموقف هو الموقف الوحيد الذي يشير إلى قرب الموقف المصري من الروسي، وبالتالي ابتعاده عن الموقف السعودي حول الأزمة السورية، فيوم الأربعاء الماضي تم التصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة على مشروع قرار لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وكانت السعودية أبرز المشاركين في إعداده، وصوت لصالح القرار 108 دول، وعارضته 17 دولة، فيما امتنعت عن التصويت 58 دولة منها مصر، وبررت القاهرة امتناعها لكون مشروع القرار “مسيسًا”، ويفتقد للتوازن.

وفي أقل من أسبوعين أيضًا دقت مصر ناقوس الخطر على السياسة السعودية في المنطقة، فخلافًا للرؤية السعودية التصعيدية ضد إيران وحزب الله، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقابلة مع “سي إن بي سي” الأمريكية “إن مصر لا تفكر في اتخاذ أي إجراءات ضد حزب الله”، على الرغم من دعوة السعودية إلى فرض عقوبات عليه، وعلى هامش منتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ المصرية، قال الرئيس المصري، إنه يعارض الحرب، وذلك ردًّا على سؤال عن توجيه ضربات عسكرية لإيران أو حزب الله، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

ويرى مراقبون أن مصر تتفق مع الرياض في ملفات كالخلاف مع قطر، ولكنها في الوقت نفسه تختلف مع الرياض في ملفات استراتيجية وحساسة، قد تلحق الضرر بالأمن العام، وتضرب الاستقرار في المنطقة، فلمصر موقف يختلف عن السعودية حول العدوان السعودي على اليمن، فمصر ليست حاضرة بثقلها العسكري في هذه البؤرة المشتعلة، كما أن هناك اختلافًا في النظرة المصرية لانفصال كردستان عن العراق عن النظرة السعودية، فالقاهرة تمسكت بوحدة العراق، بينما دعمت الرياض الانفصال، بالإضافة إلى أن مصر، والتي ساهمت بدور توافقي في تشكيل الخارطة السياسية في لبنان للحفاظ على استقرار هذا البلد، لا تجاري الرياض في موقفها التصعيدي من خلال حركة استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، كذريعة لإشعال حرب ضد حزب الله، وكلام السيسي حول رفض الحرب وامتناع مصر عن فرض إجراءات ضد حزب الله يدور في إطار تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، فعلى الرغم من وجود مصالح اقتصادية مصرية مع الرياض، حيث إن المفاوضات المبدئية جارية مع أرامكو السعودية لتكرير النفط في مصر، بالإضافة لمشروع نيوم، إلا أن مراقبين يقولون بأن القاهرة تدرك أن الحروب الكثيرة في المنطقة لا تخلق أجواء مناسبة للتطوير والاستثمارات، وإن الجيش المصري لو شارك في معظم الحروب التي تريد المملكة أن يشارك بها، كاليمن وسوريا وإيران، فإن ذلك سيلحق الضرر الكبير به.

اتصال نتنياهو بالسيسي

كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطاب له أمام “الكنيست”، الاثنين الماضي، أنه أجرى، نهاية الأسبوع الماضي، اتصالًا هاتفيًّا برئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأضاف نتنياهو أنه بحث مع السيسي قضايا تتعلق بـ”أمن البلدين”.

كشف نتنياهو عن الاتصال تزامن مع تكراره، أمام “الكنيست”، تواصل تقدم العلاقات بين الكيان الصهيوني ودول عربية في المنطقة، مع تأكيد نتنياهو على أنه لا يستطيع الإفصاح عنها لأسباب مفهومة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال قد كشف عن الاتصال في اجتماع نظمته حركة المعارضة بالكنيست الصهيوني، يحمل عنوان “التحديات السياسية التى تواجه الحكومة الإسرائيلية في أعقاب الفرص والمبادرات الجديدة التى ظهرت على السطح مؤخرًا”.

الموقف من ليبيا

اجتمع في القاهرة، الأربعاء الماضي، سامح شكري وزير الخارجية، وعبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وخميس الجهيناوى وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية؛ للتشاور حول مستجدات الوضع الليبى وجهود دعم الحوار الليبي-الليبي؛ للتوصل لحل شامل للأزمة الليبية، فى إطار المبادرة الثلاثية التي تضم الدول الثلاث، وجدد الوزراء التأكيد على مواقف بلدانهم الثابتة والمبادئ التى تقود تحركهم المشترك لدعم جهود حل الأزمة الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية، والتمسك بالحوار وبالاتفاق السياسي الليبى كأساس وحيد لتسوية الأزمة الليبية، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي فى ليبيا أو اللجوء للخيار العسكري.

سد النهضة

أعلن مجلس الوزراء المصري أنه سيتابع ويتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة. وقال مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأربعاء، برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أنه يتم حاليًّا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على جميع الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية، ويكفل احترام قواعد القانون الدولي.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قد أكد أن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لم يتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار السد على دولتي المصب.