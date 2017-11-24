الحصري.. أول من صدح بالقرآن في الأمم المتحدة والبيت الأبيض

تحل علينا اليوم ذكرى رحيل واحد من أعظم القراء الذين قدمتهم مصر للعالم، وهو الشيخ محمود خليل الحصري، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1980، بعد أن تربع لفترة ليست بالقليلة على عرش القراء المصريين، لدرجة أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان دائمًا ما يصطحبه معه في زياراته الخارجية.

مسيرته مع التلاوة

بدأ الحصري مسيرته مع تلاوة القرآن الكريم عام 1949 حين عين قارئًا للمسجد الأحمدي بطنطا، وقد بقي هناك مرتلاً للقرآن حتى اختير عام 1955 قارئًا لمسجد الإمام الحسين، خلفًا للشيخ محمد الصيفي، قبل أن تنهال عليه الدعوات من الدول العربية والإسلامية، وفي بعض الأحيان كان بطلب شخصي من الملوك والرؤساء، لا سيما في شهر رمضان.

والحصري هو أول من جمع القرآن الكريم صوتيًّا في تاريخ الإسلام، وذلك عندما قام بتسجيل القرآن الكريم كاملًا مرتلًا عام 1961 برواية حفص عن عاصم، دون أن يأخذ أجرًا على تلاوته، وعندما أنشئت إذاعة القرآن الكريم عام 1964 ظلت نحو عشر سنوات تقتصر على إذاعة مصحف الحصري المرتل، حتى سماها الناس “إذاعة الحصري”.

حصريات الحصري

اختارت الحكومة السعودية الحصري لافتتاح الحفل الرسمي لإضاءة مكة المكرمة بالكهرباء عام 1954، وخلال زيارته لفرنسا عام 1965 أسلم عشرة أشخاص بعد سماعهم القرآن بصوته، والشيخ الحصري سجل القرآن للمغرب برواية ورش وللسودان وإفريقيا برواية الدوري عن أبي عمر ولتونس وموريتانيا وليبيا برواية قالون عن نافع، وإضافة إلى ما سبقأ هو أول من سجل المصحف المعلم بناء على طلب وزارة التربية والتعليم، والذي بسببه تمكن قطاع كبير من الناس من حفظ القرآن بكل سهولة.

ويضاف إلى قائمة الحصريات التي انفرد بها الشيخ عن غيره أنه أول من رتل القرآن في الأمم المتحدة عام 1977، وأول من رتل القرآن في القصر الملكي في لندن عام 1978، وأول قارئ يقرأ القرآن في البيت الأبيض، وقاعة الكونجرس الأمريكي.

الرحيل والوصية

عندما شعر الشيخ الحصري بدنو أجله، أوصى بثلث تركته للإنفاق منها على مشروعات البر والخير، إضافة إلى خدمة المسجدين اللذين شيدهما في القاهرة وطنطا، والمعاهد الدينية الثلاثة “الابتدائي والإعدادي، والثانوي الأزهري”، ومكتبين لحفظ القرآن الكريم في المسجدين بالقاهرة وطنطا، فضلاً عن حفَّاظ القرآن الكريم ومعلميه.

وفي عام 1980 وعقب عودته من السعودية ازداد عليه مرض القلب، الذي كان يعاني منه، ونصحه الأطباء بضرورة نقله إلى معهد القلب، إلا أنه رفض نصيحة الأطباء، بل ورفض تناول الأدوية، مؤكدًا أن الشافي هو الله. ولما تدهورت صحته، تم نقله رغمًا عنه إلى معهد القلب، وتحسنت صحته، فعاد إلى البيت مرة أخرى. إلا أنه في يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر عام 1980 فاضت روحه إلى بارئها، بعد أن أدى صلاة العشاء مباشرة.