«الحريات النقابية» على مائدة البرلمان.. ومطالبات بالتمهل للتعديل

يحسم مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، مشروع قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية، بعدما انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، وخرجت مطالبات بالتمهل في إصداره لمخالفته المعايير الدولية.

وأثار القانون المنظور أمام مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، كثيرا من الجدل، خاصة بعد خروجه للرأي العام، حيث رفضه المجلس الأعلى للنقابات المستقلة، مؤكدا أنه يخالف المعايير الدولية للحريات النقابية ويتسبب في تسريح مئات الآلاف من العمال، وبالتالي تفاقم مشكلة البطالة، وفقدان الملايين من الدولارات الاستثمارية، وما يعمق الأوضاع الاقتصادية.

المجلس الأعلى للنقابات المستقلة، أوضح أن مشروع القانون لم يخضع لحوار مجتمعي حقيقي، لكنه يعادي مبادئ الحريات النقابية، الأمر الذي يتضح في نص المادة الثانية من القانون، التي تضمن وجود الاتحاد الحكومي رغم عواره، بينما تسلب الحق في الوجود الشرعي للنقابات المستقلة، كما يرى يعتبره تمييزا صارخا ضد التنظيمات النقابية، ويضع العراقيل أمام التنظيمات النقابية المستقلة في الحاضر والمستقبل من خلال الأعداد المبالغ فيها التي نص عليها 200 ألف عامل للاتحاد و20 ألف عامل للنقابة العامة.

وضمن أسباب رفض القانون، يرى المجلس أنه يحول دون التضامن العمالي بين المنظمات النقابية العمالية المصرية وبين التنظيمات النقابية الدولية مثل منظمة العمل الدولية والاتحادات النوعية العمالية الدولية، ويكرس القانون سيطرة اتحاد العمال الحكومي على التنظيمات العمالية النقابية، من خلال الشكل الهرمي للتنظيم النقابي.

وطالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البرلمان بضرورة التمهل في إصدار قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية وإتاحة الفرصة لمناقشات تضم الأطراف المعنيين من أصحاب الأعمال والنقابات المستقلة للخروج بقانون متوازن.

كما طالب السادات البرلمان أيضا، بالاستفادة مما حدث في تجربة قانون الجمعيات الأهلية، الذي تعددت المطالب بضرورة تعديله ولنتلاشى حدوث مثل هذه المطالبات مرة أخرى، لا أن نكررها مع أحد أهم القوانين التي تضع الأساس الحقيقي لحركة نقابية محترمة وهادفة بإرادة عمالية حرة ومستقلة تضمن للعاملين حقوقهم وتؤسس كيانات نقابية قادرة على تمثيل عاملها والتعبير عن قضاياهم وهمومهم ومشكلاتهم بشكل نموذجي.

وقال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة مازالت تعمل ضد العمال والفقراء على زاويتين؛ الأولى قانون الحريات النقابية المخالف للمعايير والاتفاقيات الدولية، والثانية قانون التأمين الصحي وتحميل الفقراء المزيد من الأعباء وتسليم الصحة للقطاع الخاص، مؤكدا أن مجلس النواب سيمرر هذه القوانين، ما يعد كارثة على العمال والفقراء، فلا يجب أن نتركهم يمررون مثل هذه القوانين في غياب أصحاب المصلحة.

وأضاف الميرغني لـ”البديل” أن هذا المشروع يحرم 93% من العمال خارج القطاع الحكومي من حق التنظيم النقابي، ويحرم أيضا 3 ملايين صاحب معاش من هذا الحق، حيث يشترط القانون عضوية 100 عامل لإنشاء نقابة عمالية، ويوجد في مصر 3.8 مليون منشأة يعمل بها 11.1 مليون مشتغل، وكل منشأة تضم أقل من 100 عامل، أما المنشآت التي يوجد بها أكثر من 100 عامل عددها ألفين و792، يشتغل بها 829 ألف عامل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية تسمح بتكوين نقابة من عشرين عامل في مكان واحد أو أماكن متعددة.