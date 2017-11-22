التخبط سيد الموقف في «إسكان الخطاطبة».. والملاك يرفضون الاستلام لنقص الخدمات

على بعد عدة كيلو مترات من قرية الخطاطبة يقع مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي تنفذه وزارة الإسكان، وهو مجموعة من المباني الخاوية على عروشها، بعضها تم الانتهاء من تشطيبه ولم يتسلمه المستحقون؛ بسبب نقص الخدمات كما قال القاطنون في المكان، وباقي المباني لم تشطب، ووقف العمل بها؛ لعدم حصول المقاولين المنفذين على مستحقاتهم من الشركة المنفذة، فضلاً عن أن المنطقة نفسها كانت في الأساس منطقة للمقابر، والتي تتوسط العمارات، الأمر الذي ينم عن وجود سوء كبير في التخطيط من منفذي المشروع.

سامي محمد، أحد القاطنين في المنطقة، قال إن المقابر متواجدة في هذا المكان منذ قديم الأزل، أي قبل أن يتم إنشاء هذه العمارات على هذه المنطقة تحديدًا دون غيرها، موضحًا أن المجلس المحلي لقرية الخطاطبة هو الذي اختار هذه المنطقة للبناء عليها، لكن الأهالي عارضوا هذا القرار؛ لوجود المقابر فيها، ورغم ذلك تم البناء دون وضع رفضهم في الاعتبار.

وأضاف أن الكثير من الناس عندما عرضوا عليهم استلام الشقق المخصصة لهم في هذا المكان رفضوا الاستلام، مبينًا أن السبب الرئيسي في هذا الرفض هو بعد المكان بشكل كبير عن حيز الخدمات من مدارس ومستشفيات، فالمكان ينقصه الكثير من الخدمات، متابعًا “المكان محدوف عن العمار، وما فيش لا شغل هنا ولا أي حاجة، وأكتر الناس بتفكر في السكن في مدينة السادات ومش هنا؛ لأن هناك عمار ومصانع للعمل وكل اللي بحتاجه الشخص عشان يعيش”، مؤكدًا أن العيب الرئيسي في موقع هذه العمارات أن المنطقة متطرفة وبعيدة عن أي خدمات.

وكشف أن سعر الشقة الإجمالي يصل إلى 240 ألف جنيه، في حين أن سعر الأرض رخيص جدًّا، فأي شخص هنا بفضل أن يشتري أرضًا، ويقوم بالبناء بمفرده وليس في عمارة يشاركه الإقامة فيها غيره، قائلًا: “قيراط الأرض مباني هنا سعره بين 40 و60 ألف جنيه”، مبينًا أنهم لكي يحلوا هذه الأزمة عرضوا على بعض قاطني مدينة السادات الذين يحق لهم الإسكان الاجتماعي الإقامة هنا فرفضوا، خصوصًا وأن هناك جزءًا كبيرًا جدًّا من هذه العمارات تم تشطيبه كاملاً منذ ما يقرب من العامين، باستثناء الصرف الصحي الذي ينفذ حاليًّا، لكنهم رفضوا رفضًا قاطعًا.

وأكمل “للأسف العمارات اتصرف عليها الكثير، ومدوها بكهرباء مدفونة تحت الأرض، وهو ما يختلف عن الكثير من المنازل المتواجدة هنا التي تعتمد على إنارات الأعمدة التي تأتي من مدينة السادات، وإذا حدث عطل بانقطاع الأسلاك مثلاً، يصحبها الكثير من المشاكل، فمن الممكن أن تقطع الكهرباء ليومين متتالين حتى تعود”.

المشاكل التي سيعاني منها قاطنو هذه العمارات كثيرة، وعلى رأسها بعد المدارس بشكل كبير جدًّا عن أماكن الإقامة، وهو ما يكلفهم تأجير توك توك أو أي وسيلة نقل بشكل يومي لنقل أطفالهم للمدارس، المشكلة الثانية هي الأسواق، وأقربها في قرية الخطاطبة التي تبعد كثيرًا عن هنا، قائلاً “طيب اللي هييجي يسكن هنا، هيسكن على أساس إيه؟ ما فيش غير مقابر بس تذكره بالدار الآخرة”.

وعن السبب الرئيسي في البناء في هذه المنطقة قال “في الغالب تكون أماكن المقابر مملوكة للدولة، وتحديدًا الوحدة المحلية لقرية الخطاطبة. أما أي مكان آخر فمن المحتمل أن يظهر له مالك، ويظهر تنازع عليه بين المجلس المحلي والمالك المحتمل”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن موظفي المحليات يستفيدون من هذه المناطق بشكل آخر، قائلًا “موظف المحليات هنا مبدؤه إني لو خليت عمارات تنبني هنا هيطلع لي مصحلة من فلوس وخلافه”.

أما محمود، أحد القاطنين بالمنطقة، فقال إنه متواجد في هذه المنطقة منذ أن كانت صحراء فقط ليس بها إلا المقابر، والكثير من أهالي الخطاطبة كان يعتيرون أن هذه المناطق هي منطقة للمقابر فقط، موضحًا أن المنطقة هنا تعاني من مزلقان السكة الحديد، الذي يقسم البلدة إلى نصفين، والذي كان سببًا في العديد من الحوادث، فلكي تتخطى المزلقان من منفذ شرعي عليك أن تسير مسافة تصل إلى أربعة كيلو مترات؛ حتى تجد مدخلاً شرعيًّا تعبر منه إلى الجهة الثانية من الخطاطبة.

وأضاف أن هذه العمارات التي بُنيت في هذه المنطقة تم بناؤها على مرحلتين، ولكن انتهى بناء وتشطيب المرحلة الثانية قبل الأولى، ورفض مستحقو الإسكان الاجتماعي الذين وقع عليهم الاختيار أن يتسلموا هذه الشقق؛ لانقطاع الخدمات عنها، وما زالت الأولى لم تتنهِ التشطيبات فيها حتى الآن، موضحًا أن العمل بها متوقف بشكل كامل؛ بسبب أن المقاولين المسؤولين عن التنفيذ لم يتقاضوا أموالهم منذ فترة.

وتابع أنهم لكي يقنعوا الناس بالسكن هنا؛ وعدوهم ببناء مدارس، لكنهم لم يقتنعوا بكلامهم لسبب بسيط، وهو أن المقاولين لم يكملوا العمل في باقي العمارات وتركوها؛ لأنهم لم يتقاضوا أموالهم، فكيف سيتم بناء مدارس ولم يتم استكمال باقي المشروع؟! متعجبًا “كيف لمن وضع خطط البناء هنا لم يضع في اعتباره أن أقرب مصانع للخطاطبة هي الموجودة في مدينة السادات؟ إزاي هاسكن هنا وأنا شغلي مثلاً في السادات التي تبعد عن هنا كثيرًا؟ ومعظم الناس اللي عايشين هنا فلاحين ليهم أرضهم. واللي هيسكن هنا مش فلاح، ده غير إنك بتدِّيني سعر الشقة أغلى من الأرض، يعني أنا لو معايا 50 ألف جنيه مثلاً هاشتري بيهم أرض أبني عليها بيت خاص بيا أنا، ومش هاسكن في شقة تمنها أغلى من الأرض”، مواصلاً: “انا لو هاركب مثلاً توك توك من هنا لمحطة القطار هياخد 20 جنيه، فلك أن تتخيل كم المعاناة التي سيعانيها قاطنو هذه المنطقة مع أولادهم وحياتهم اليومية”.

وتعجب من المصاريف التي صرفت على هذا المشروع، وفي النهاية رفض الملاك أن يقطنوا به، قائلًا إن الكهرباء موضوعة تحت الأرض، على خلاف الخطاطبة التي كهرباؤها فوق الأرض وقادمة من مدينة السادات عبر مدقات في الصحراء، وفي الشتاء إذا حدث انقطاع لها قد تستمر منقطعة ليومين، كمل أن المنطقة ينفذ فيها صرف صحي للعمارات في الوقت الذي تعاني فيه الخطاطبة من عدم وجود صرف صحي لها، وبعد كل هذا لم يسكن أحد في هذه المساكن.

على بعد خطوات من منطقة المساكن كان العمل يجري على قدم وساق في محطة الصرف الصحي لهذه العمارات، حيث تقع المحطة داخل الحيز العمراني. اقتربت من أحد العاملين في المكان، وسألته، وطلب عدم ذكر اسمه، وقال إن الشركة التي يعمل بها هي التي تتولى إقامة الصرف الصحي لهذه الكتلة السكنية الجديدة، مشيرًا إلى أن المنطقة تعاني من سوء تخطيط كبير، فمحطة الصرف الصحي كان من الأجدر أن يتم إنشاؤها خارج الحيز العمراني؛ تفاديًا لما ينتج عنها من رائحة كريهة وغيرها من المشاكل.

وأكمل “بدلاً من أن تنشئ للأطفال في هذه المنطقة حديقة مثلاً، تنشئ لهم محطة صرف تجيب لهم ناموس ومشاكل كتيرة!”، مشيرًا إلى أن مهمتهم المرتبطة بالمشروع إقامة محطة الصرف الصحي فقط، ولا علاقة لهم بالإنشاءات التي تجرى في هذا المكان.