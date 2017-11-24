البرلمان في أسبوع.. منع القضاة من الترشح لانتخابات الأندية واعتراضات على التأمين الصحي

شهد مجلس النواب علي مدار الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث، أبرزها إقرار تعديلات قانون الرياضة الجديد الذي تضمن منع القضاة من الترشح في انتخابات الأندية؛ كونه يتعارض مع مهام القاضي، كذلك أعلن عدد من النواب رفضهم لمشروع قانون التأمين الصحي بوضعه الحالي؛ كما حصلت أزمة سد النهضة علي نصيب كبير من اهتمام النواب، حيث أكدوا أن حق مصر في مياه النيل أمن قومي.

محمد ماهر: حق مصر في مياه النيل قضية آمن قومي

أكد النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن حق مصر في مياه النيل أمر لا يقبل التفاوض أو التآمر، وهو حق أصيل لمصر، وقضية أمن قومي من الدرجة الأولى، موضحًا أنه لا يمكن أن يترك الرئيس أو البرلمان إثيوبيا تتلاعب في حق مصر في مياه النيل دون اتخاذ إجراء قوي.

وأشار ماهر، في بيان له، إلى أن الرئيس السيسي والأجهزة المعنية في مصر من المؤكد أنها تضع كل الاحتمالات بعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا، مؤكدًا أن النيل بالنسبة للمصريين هو شريان الحياة، ولا يمكن لاي قوة أن تقطع شريان الحياه عن مصر، أو تتلاعب بملف مصيري كمياه النيل؛ من اجل مصلحتها الشخصية.

أيمن ابو العلا: تعريفات التأمين الصحي كارثة

انتقد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الخدمات الإسعافية في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، والذي يتم منافشته في لجنة الصحة. واعترض أبو العلا على النص الخاص بالكوارث الطبيعية التى سيتحمل نظام التأمين الصحي تكلفتها وفقًا للمادة الثانية من مشروع القانون في مواد الإصدار، بالإضافة إلى تعريف التأمين الصحي الاجتماعي؛ حتى لا يختلط مع بعض التعريفات الأخرى، قائلاً: “التعريفات منسوخة من الإنترنت”.

الجدير بالذكر أن أبو العلا سبق وأن صرح بأن قانون التأمين الصحى يتعلق بثلاثة أطراف، هي جهة التمويل والمستفيد ومقدم الخدمة، مشددًا على ضرورة فك الخلط بين الهيئة الخاصة بالتأمين الصحي وبين طب الأسرة ووزارة الصحة، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها فى المستقبل بشأن الطب الوقائي.

علاء عابد يطالب بإصدار قانون لحماية مجهولي النسب

قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك تمييزًا سلبيًّا ضد الأطفال، مطالبًا لجنة التضامن الاجتماعى بدراسة أوضاع هؤلاء الأطفال، وإصدار البرلمان قانونًا لتشديد عقوبة الإساءة للأطفال خاصة مجهولي النسب.

وأكد عابد أن هناك أطفالاً مشردين في الشوارع، وبعض وسائل الإعلام تتعامل معهم بشكل سيئ، متابعًا: أرى أن الله سيحاسبنا على عملنا، وعلينا أن نوفر الحياة الكريمة للأطفال المشردين ومجهولي النسب الذين تمتلئ بهم الشوارع.

وأوضح عابد أن هناك تقصيرًا مع الأطفال الذين نص الدستور على حمايتهم في المادة 80، حيث إننا حتى الآن لم نصل إلى المعادلة السليمة فيما يخص المأوى الآمن، مردفًا: لا بد أن يصدر قانون لتشديد عقوبة الإساءة للأطفال خاصة مجهولي النسب.

علاء والي يطالب بعقد ندوات للتوعية بترشيد استخدامات المياه

طالب المهندس علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعقد العديد من الندوات التثقيفية والترشيدية على نطاق موسع؛ لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استخدامات المياه والحد من إهدارها والإسراف فيها وتعظيم الاستفادة منها والحفاظ عليها، مؤكدًا أن الهدف من الترشيد هو أن نستخدم الماء ونستفيد منه بأقلّ كميّة وتكلفة ممكنة في جميع مجالات الحياة، ويجب على المجتمع أن يعزّز هذا المفهوم حين يستخدم المياه في الصّناعة والزّراعة والسّياحة، ويجب أن نزيد من حملات التوعية لتغيير العادات الاستهلاكيّة الّتي يمارسها الفرد، حيث إننا نفقد ونسرف في كميات كبيرة من مياه الشرب إلى جانب إهدار كميات كبيرة من مياه نهر النيل في بعض الزراعات مثل الأرز والموز وقصب السكر.

وأضاف “والي” أن المياه مورد هام ورئيسي في الحياة وهى كنز عظيم من أغلى الكنوز التى تمتلكها مصر، فمن الواجب علينا أن نحافظ عليها ونحسن ترشيد استخدامها ونوفر الأساليب والتكنولوجيا الحديثة للري، بدلاً من الري بالغمر الذي انتهى من العالم كله، في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ملف مياه الشرب والصرف الصحي.