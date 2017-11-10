البرلمان في أسبوع.. الإسكان تطلب 30 مليارًا.. وانتقاد لسوء الخدمة الطبية بالتأمين

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي عدة أحداث، حيث طالبت لجنة الإسكان بالبرلمان توفير 30 مليار جنيه سنويًّا، فيما أعلن النائب أحمد سعيد عن تقديمه مشروع قانون حول أزمة ملاك العقارات والأشخاص التي تمتلك أكثر من عقار في عدة محافظات.

مشروع قانون ينهي أزمة ملاك العقارات في مصر

أعلن الدكتور أحمد سعيد، عضو مجلس النواب، عن إعداده لمشروع قانون ينهي أزمة ملاك العقارات في مصر؛ وذلك بهدف الوصول إلى مكان واحد لسداد الضريبة العقارية وإنهاء إجراءاتها، موضحًا أن اقتراح القانون يهدف لتسهيل الإجراءات ووضع حد لعذاب الملاك الذين يمتلكون أكثر من عقار فى مصر.

وأورد النائب في مذكرته الإيضاحية لمشروع القانون أن اقتراحه يأتي في إطار العمل على تسهيل وتيسير سبل سداد الضريبة العقارية على المكلفين بأدائها، خاصة بعدما أظهر التطبيق العملى لأحكام هذا القانون منذ صدوره وحتى الآن وجود بعض المعوقات والمشكلات التى يمكن أن تتسبب في نقص الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة، وأبرزها على الإطلاق مشكلة الملاك الذين يملكون أكثر من عقار، سواء في ذات المحافظة، أو في محافظات متعددة.

شيرين فراج تنتقد سوء الخدمة الطبية بالتأمين

وجهت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، مذكرة عاجلة للدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بسبب سوء الخدمة الطبية والرعاية الصحية بمستشفيات التأمين الصحي عامة ومستشفى مدينة نصر خاصة، وجاء فيها أنه “لقد بلغ الحال أن المرضى الذين يحتاجون لجراحة عاجلة في القلب ينتظرون قوائم لمدة سنة وأكثر، وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى تدخل عاجل، الأمر الذي قد يؤدي إلى وفاة المرضى بسبب طول الانتظار”.

وتساءلت فراج “هل وصلت الاستهانة بحياة المواطن المصري إلى هذه الدرجة؟ فهناك مخالفات صارخة للمادة 18 من الدستور، فمن حق المواطن المصري تلقي العلاج، وأن يكون ذا جودة، ولا سيما أن هؤلاء المواطنين مؤمن عليهم، ويخضعون لنظام التأمين الصحي”.

وطالبت مثول الدكتور وزير الصحة أمام الجلسة العامة؛ لاستعراض مذكرتها والرد على هذه السلبيات التي تمس حياة كل مواطن.

وكيل إسكان النواب: نحتاج 30 مليار سنويًّا للانتهاء من مشكلة الصرف الصحي

أكد النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة أن تكون مشروعات الصرف الصحي مشروعًا قوميًّا لمصر في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى 30 مليار جنيه سنويًّا للانتهاء من مشكلة الصرف الصحي.

واضاف، في بيان له، أن إهمالها طيلة العقود السابقه تسبب في انتشار الأمراض التي لم نرَها من قبل، ويُصرَف عليها مئات الملايين سنويًّا، ورغم ذلك تزداد، مؤكدًا أنه تم هذا العام توفير 7,9 مليار جنيه؛ لاستكمال المشاريع القديمة والانتهاء منها، وتخصيص مليار ومائتي ألف جنيه للصيانة فقط.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن هناك خطوط صرف تعدت المائة عام، وقد أوصت اللجنة بسرعة رد وزارة الإسكان والمرافق على خطاباتها بإرسال قاعدة بيانات لهذه المشاريع المقامة والمتوقفة والمخصصات والمعوقات التي تقابلها ونسب التنفيذ لهذه المشروعات.

طلب إحاطة من مجدى ملك لعدم استكمال موازنةالأبنية التعليمية

تقدم مجدى ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة المنيا، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزيري المالية والتربية والتعليم، بشأن الآثار المترتبة على عدم التزام الحكومة باستكمال الموازنة المخصصة للأبنية التعليمية في العام الماضي.

وأشار ملك إلى ما ترتب على عدم استكمال الموازنة من توقف طرح مدارس جديدة ووفاء هيئة الأبنية بالتزاماتها مع الشركات التي تقوم بتنفيذ الأعمال المطروحة. وقال إن الأمر يؤثر بشكل كبير على عدد الفصول المستهدف بناؤها وفق برنامج الحكومة لحل مشاكل الكثافة والعمل على فترتين على مستوى الجمهورية.