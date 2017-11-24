الاقتصاد في أسبوع.. زيادة أسعار السجائر ومنطقة لوجيستية مصرية بجيبوتي

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد أهمها: زيادة أسعار السجائر لتوفير 8 مليارات جنيه بالموازنة، وإنشاء منطقة لوجيستية مصرية بجيبوتي، و85 مليار جنيه زيادة في الحماية الاجتماعية، و 5.6% نسبة صادرات مصر للدول الإفريقية في 2016، ومجلس النواب يوافق على قرض بقيمة 290 مليون يورو من البنك الأوروبي للسكك الحديدية.

زيادة أسعار السجائر لتوفير 8 مليارات جنيه بالموازنة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

تعديلات القانون تضمنت الإبقاء على الضريبة النسبية التى تبلغ 50% من قيمة بيع السجائر، في حين تم زيادة الضريبة القطعية بنحو 75 قرشًا للشريحة الأولى، والتي تبلغ أسعارها من 13 إلى 18 جنيهًا؛ لتصل قيمة الضريبة إلى 3.5 جنيه للعلبة بدلاً من 2.75 قرش، كما تم زيادة الضريبة القطيعة بـ 125 قرشًا للشريحة الثانية، التي يبلغ سعرها من 23 لـ 30 جنيهًا؛ لتصل إلى 5.5 جنيه للعلبة، وبـ 125 قرشًا للشريحة الثالثة، التي يزيد سعرها عن 30 جنيهًا؛ لتصل إلى 6.5 جنيه للعلبة، وزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمضغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد؛ لتصبح 175% بدلاً من 150%.

وأوضح عمرو الجارحي، وزير المالية، أن ذلك الإجراء يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب على التبغ والسجائر، كما أنه يستجيب لتوصيات منظمة الصحة العالمية، والتي تؤكد فاعلية زيادة الضريبة القطعية وتأثيرها الإيجابى على نسب استهلاك منتجات التبغ، متوقعًا أن يصل الأثر المالي السنوي لهذا الإجراء الإصلاحى نحو 8 مليارات جنيه.

إنشاء منطقة لوجيستية مصرية في جيبوتي

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم إيفاد فريق عمل مصري إلى دولة جيبوتي خلال المرحلة القريبة المقبلة؛ لدراسة إنشاء منطقة لوجيستية مصرية بجيبوتي لتكون محور تصدير مصري للسوق الجيبوتي وأسواق دول القرن الإفريقي ودول شرق إفريقيا، والتي تضم ما يقرب من 150 مليون مستهلك.

وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ومنطقة القرن الإفريقي؛ باعتبارها منطقة محورية تربط مصر بدول شرق إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجيبوتي في مجالات الاستثمار والنقل البحري والنقل اللوجستي ونقل الخبرات وبناء القدرات.

وزارة المالية: 85 مليار جنيه زيادة في الحماية الاجتماعية

كشف وزير المالية عمرو الجارحي أن المؤشرات المالية للربع الأول من العام المالي الجاري شهدت تحسنًا كبيرًا؛ حيث تراجع فيه العجز الأولي من 1.7% إلى 1.5% في الموازنة، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق ما بين 9.3% و9.5% من العجز الكلي مع نهاية العام المالي.

وأشار الوزير إلى أن الإيرادات زادت بنسبة 33% عن الربع الأول من العام الماضي، وإجراءات الحماية الاجتماعية زادت بنسبة 92% بقيمة 85 مليار جنيه فى السنة المالية الحالية.

«الإحصاء»: 5.6% نسبة صادرات مصر للدول الإفريقية في 2016

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات لدول إفريقيا في 2016 بلغت مليار دولار، وتمثل نسبة 5.6% من إجمالي الصادرات التي تبلغ قيمتها حوالي 22 مليار دولار، وذكر الجهاز، بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي، أن أعلى القيم تركزت في أربع دول بنسبة 54.9% من إجمالي صادرات مصر إلى مجموعة دول إفريقيا.

مجلس النواب يوافق على قرض بقيمة 290 مليون يورو من البنك الأوروبي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال الأحد الماضي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض لشراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يونيو 2017.

جاء ذلك عقب مناقشة النواب في الجلسة العامة للتقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية، حول الاتفاق الذي ينص على منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا بمبلغ 290 مليون يورو لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ بهدف رفع كفاءة تشغيلها الذاتي.