الاقتصاد في أسبوع.. بدء إنتاج الغاز بحقل «أتول».. والإنتاج الحربي تدير الخبز والسلع التموينية

بدء إنتاج الغاز بحقل«أتول»

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: بعثة صندوق النقد تنهي المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والدولار يواصل استقراره عند 17.60 جنيه للشراء، ووزير المالية يؤكد: ناقشنا مع صندوق النقد المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها، وبدء إنتاج الغاز من حقل “أتول” قبل نهاية 2017، والإنتاج الحربي تتعاقد لإدارة منظومة الخبز والسلع التموينية، وارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 56 مليار جنيه، و74.6 مليار جنيه عجز الموازنة خلال شهرين.

بعثة صندوق النقد تنهي المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن مسؤولي وزارة المالية نظموا رحلة ميدانية لخبراء صندوق النقد الدولي إلى محور قناة السويس؛ لإطلاعهم على التقدم الذي تم إحرازه بخصوص مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وللاطلاع على الأنشطة والمشروعات الجارية التي تهدف إلى مضاعفة القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، من خلال دفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

واطلع خبراء الصندوق على أداء إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2016/2017، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات بالعملة الأجنبية للقناة بشكل قوى يبلغ 10% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك في ضوء زيادة تنافسية قناة السويس وبدء تعافي وتحسن حركة التجارة العالمية.

الدولار يواصل استقراره عند 17.60 جنيه للشراء

واصلت أسعار العملات الأجنبية استقرارها أمام الجنيه المصري بالسوق المحلية، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند 17.60 جنيه للشراء، و 17.70جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الجديدة التي أعلنها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة.

وزير المالية: ناقشنا مع صندوق النقد المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها

قامت بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بزيارة لمصر، وتضمن برنامج الزيارة عقد أكثر من لقاء مع عمرو الجارحي وزير المالية، في إطار مناقشة سير برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ومدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار.

وأكد الجارحي أن الزيارة تناولت مباحثات بين المسؤولين بوزارة المالية والحكومة المصرية وأعضاء بعثة صندوق النقد الدولي؛ لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ الاقتصاد المصري يحققها بالفعل، وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من 2016/2017 إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو 2017، مقابل 12.7% في يونيو 2016، وخفض العجز الأولي بنحو 50% خلال 2016/2017، ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلي، مقابل 3.6% من الناتج المحلي في 2015/2016، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار، وهو ما يغطي نحو 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية.

بدء إنتاج الغاز من حقل “أتول” قبل نهاية 2017

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل “آتول” بالبحر المتوسط في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية، التابعة لشركة “بي بي” البريطانية، والذي يعد أحد أهم الاكتشافات التي حققها قطاع البترول في السنوات الأخيرة وإحدى ثمار المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها في مؤتمر شرم الشيخ، وتم توقيع اتفاق مبادئ بالتعجيل بإنتاجه خلال زيارة الرئيس للندن في نوفمبر 2015.

حيث إنه من المخطط بدء إنتاج الغاز من الحقل في نهاية العام قبل الموعد المحدد وفقًا لبرنامج عمل الوزارة، الذي يستهدف التعجيل بعملية بدء الإنتاج من المشروعات الجديدة لحقول الغاز في البحر المتوسط.

الإنتاج الحربي يتعاقد لإدارة منظومة الخبز والسلع التموينية

وقع الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اتفاق بين مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي وهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، لتولي مركز النظم إدارة والإشراف على تشغيل منظومة الخبز والسلع التموينية باستخدام بطاقة الأسرة الذكية، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار الدكتور على المصيلحي إلى أن هذا العقد يعد استكمالاً لمسيرة التعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتموين والجهات المعنية بالدولة؛ من أجل الحفاظ على تقديم أفضل خدمة للمواطنين وضمان وصول الخبز والسلع التموينية لمستحقيها.

ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 56 مليار جنيه خلال شهرين

ارتفعت الإيرادات الضریبیة بنسبة 47.6% بنحو 18 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – أغسطس) 2017، لتسجل 56 ملیار جنیه مقابل 38 ملیار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

وأرجعت وزارة المالية تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلى الإصلاحات الضريبية، التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الماضي، واستمرت في العام المالي الحالي.

74.6 مليار جنيه عجز الموازنة خلال شهرين

سجل عجز الموازنة العامة للدولة 74.6 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو-أغسطس) 2017، أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 68.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، ما يعادل 2% من الناتج المحلي.