الاقتصاد في أسبوع.. «المركزي» يثبت أسعار الفائدة.. و43 مليار دولار استثمارات بريطانية بمصر

شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، وبعض التغييرات التي طرأت على الاقتصاد، أهمها: تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة، ورفع الكويت الحظر المؤقت على الصادرات الزراعية المصرية، وسفير بريطانيا يؤكد وجود استثمارات جديدة في مصر بـ 43 مليار دولار، ومصر تسدد 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية الشهر المقبل.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

اعلن البنك المركزي تثبيت أسعار الايداع والاقراض لليلة واحدة عند 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض و19.25% للعملية الرئيسية. وثبت البنك المركزي معدلات الفائدة الحالية خلال الاجتماعين الماضيين، بعدما ارتفعت اسعار الفائدة بنحو 7% منذ تحرير سعر الصرف؛ لاحتواء التضخم المرتفع.

وسجلت مؤشرات التضخم السنوى فى الحضر خلال أكتوبر الماضى 30.8% مقابل 31.6%، معلنة تراجع معدل الزيادة فى تكلفة المعيشة للشهر الثالث على التوالى.

الكويت ترفع الحظر المؤقت على الصادرات الزراعية المصرية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الكويتية رفع الحظر المؤقت من الكويت على المنتجات الزراعية المصرية، خاصة “الخس والفلفل والبصل والجوافة”. وجاء القرار الإداري لوكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي، الذي حمل رقم 785 لسنة 2017، فى مادته الأولى يرفع الحظر المؤقت على استيراد المنتجات الزراعية المحظورة من جمهورية مصر العربية “الخس – والفلفل- والبصل – والجوافة”، وفقًا لعدة شروط، من بينها إرفاق شهادة صحية مع كل رسالة من تلك الأصناف الواردة إلى البلاد عبر المنافذ.

سفير بريطانيا: استثمارات جديدة في مصر بـ 43 مليار دولار

أعلن سفير بريطانيا لدى القاهرة، جون كاسن، أن هناك موجة جديدة من الأعمال التجارية البريطانية في مصر، تبلغ استثماراتها الفعلية الحالية 43 مليار دولار، خاصة في الطاقة والبنية التحتية والتعليم والخدمات المالية.

مصر تسدد 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية ديسمبر

قال طارق الملا، وزير البترول، إنه من المقرر قيام الحكومة بسداد نحو 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية أواخر ديسمبر. وأضاف الملا أن المتأخرات للشريك الأجنبي كانت 2.3 مليار دولار في 30 يونيو.، ونعلن الموقف كل ستة أشهر، ونعمل على نهاية ديسمبر لسداد دفعة أخرى قبل نهاية العام لا نستطيع تحديدها، ونطمح في 750 مليون دولار”. وسددت مصر 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية في يونيو الماضي.

وزير المالية: منع التعامل بالشيكات الورقية بالمؤسسات الحكومية

كشف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن منع التعامل بالشيكات الورقية بالمؤسسات الحكومية سيطبق بنهاية الشهر الجارى. ولفت إلى أنه تم ضم 61 ألف حساب خاص لحساب الخزانة الموحد بعد حصرها، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات بوقف حسابات الجهات التي لم ترد على مخاطبات الوزارة بشأن حساباتها الخاصة.

البنك المركزي: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفي بقيمة 53 مليار جنيه

كشف البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي بنهاية شهر أغسطس 2017، بقيمة بلغت 53 مليار جنيه.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره الشهري، أن الودائع بلغت قيمتها 3.124 تريليون جنيه، مقابل 3.07 تريليون جنيه في يوليو 2017.

“المركزي” يوقع اتفاق تمويل بـ 3.1 مليار دولار مع 8 بنوك دولية

قام البنك المركزي المصري بسداد 2 مليار دولار في 9 نوفمبر 2017، قيمة سندات دولارية مع مجموعة من البنوك الدولية، مؤكدًا التزام مصر بالوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في مواعيد استحقاقها.

وأوضح أنه قام بإبرام اتفاقية جديدة بإعادة الشراء في 13 نوفمبر الجاري مع نفس مجموع البنوك الدولية، بقيمة 3.1 مليار دولار لمدة عام.

وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة بلغت 4.3 مليار دولار، وهو ما يعتبر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري من قبل الأسواق العالمية، بما يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي تم تنفيذه، بالإضافة إلى الالتزام المستمر للدولة بتعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية.

طارق عامر: 80 مليار دولار حجم التدفقات الأجنبية منذ قرار التعويم

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن أزمة النقد في مصر قديمة، وأن حجم التدفقات الأجنبية بلغ أكثر من 80 مليار دولار منذ بداية التعويم إلى اليوم.

وقال إننا نحتاج لإصلاحات هيكلية للاقتصاد الحقيقي من إنتاج وتصدير في مختلف المجالات، وهذا ما أشاد به رئيس الوزراء أمس في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، بأننا نحتاج إلى إصلاحات هيكلية بالدولة لإدارة الدولة بكفاءة وزيادة فرص العمل وتقليل البطالة.

الغرف التجارية تدعو لإلغاء دعم الصادرات

طالب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بضرورة إلغاء دعم الصادرات، وتوجيهه في جهة أخرى، لأننا لم نعد في احتياج إليه، في ظل ارتفاع سعر الدولار من ٨ جنيهات إلى ١٧ جنيهًا.

وشدد “الوكيل” خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي على ضرورة القضاء على البيروقراطية في العمل، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مطالبًا أيضًا بتغيير قانون العمل، والعلاقة بين العامل وصاحب العمل وارتباط الأجر بالإنتاجية.