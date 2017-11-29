الاختراق الصهيوني للثقافة المصرية.. محاولات مستمرة

منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، تسعى الأخيرة لاختراق المجتمع المصري ثقافيا؛ معتمدة على ما تضمنته المعاهدة من بنود تنص على ضرورة تطبيع العلاقات الثقافية بين البلدين؛ ومنها “أن يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية”.

ومنذ عقود طويلة، وبشتى الطرق، تحاول إسرائيل اختراق الثقافة المصرية وتهويد كل ما هو مصري وعربي، فقبل أيام شاركت جيلا جامليئيل، وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية لدى الكيان الصهيوني في مؤتمر نظمه المجلس القومي للمرأة في مصر للنهوض بمكانة المرأة.

ضمن حيل وألاعيب الصهيونية العديدة، نشرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، الشهر الماضي، كتابا لمورخين هما جيري كانون، ومالكولم هوتون، متعلق ببناء الأهرامات، شككا من خلاله في أن القدماء المصريين بنوا أهرامات الجيزة قبل 2500 عام من ميلاد المسيح، وأشارا إلى أن هناك حضارة أقدم بـ10 آلاف سنة هي التي شيدت هذا الصرح العظيم، وأضافا أن أبو الهول حفر من الصخور الطبيعية قبل فترة طويلة من تغطية الرمال للمنطقة، ما يعني أن المنطقة خصبة منذ فترة طويلة قبل عصر الفراعنة.

وخلال العام الماضي زعم موقع “مكور راشون” الإخباري الإسرائيلي الذي تشرف عليه وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الباحثين الإسرائيلين اكتشفوا 4 حبوب سوداء لنبتة الفول بالقرب من حيفا، وهي بقايا قديمة لحبوب يبلغ عمرها 14 ألف عام، مدعين أنها شهادة على ظهور نبتة الفول لديهم قبل مصر، وبناء عليه نسبوا طعام الفول، أحد الوجبات الرئيسية التي تميز مصر في العالم، إلى إسرائيل معتبرين أنه من تراثهم.

ومنذ بدء التمثيل الديبلوماسي لإسرائيل في مصر توالت محاولات الاختراق الثقافي لمصر عبر سفرائها، وكان أبرزهم شيمون شامير، ثالث سفير إسرائيلي في مصر، وأنشأ المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة، الذي يقدم المساعدة للراغبين في دراسة العبرية من المصريين ويهتم بدراسة الشأن المصري بشكل كبير ويحاول بشتى الطرق التغلغل في المجتمع المصري الثقافي.

أما السفير الحالي دافيد جوفرين، فقد حضر العام الماضي مسرحية “ألف ليلة وليلة” في اليوم التالي لنصر أكتوبر دون أن ينسق مع وزارة الثقافة، ورفض بطل المسرحية الفنان يحيى الفخراني، تقديم العرض، وأجرى رئيس البيت الفني للمسرح اتصالا في حينه بوزير الثقافة حلمي النمنم، فطلب التعامل معه دون أي صيغة رسمية وتجاهل وجوده، وعقب نهاية العرض ألقى مدير المسرح القومي يوسف إسماعيل، كلمة حول نصر أكتوبر أدت لانسحاب السفير الإسرائيلي من المسرح مع حرسه الخاص.

السينما، أيضا، لم تسلم من محاولات اختراق الصهيونية لها، ففي عام 2007 حاولت المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من خلال فيلم “زيارة الفرقة” وهو فيلم تدور فعالياته في تسعينيات القرن الماضي حيث يتم دعوة فرقة مصرية لإقامة حفل في مركز ثقافة عربية أقامته إسرائيل، وخلال أحداث الفيلم تضل الفرقة طريقها ويلتقي أعضاؤها بصاحبة حانة فتنشأ علاقة بينها وبين قائد الفرقة الذي يحمل رتبة لواء، ويركز الفيلم على العلاقة الطيبة التي تنشأ بين أفراد الفرقة الموسيقية وأفراد عائلة إسرائيلية استضافتهم، كما يظهر الفيلم الصهاينة وهم مهووسون بحب الموسيقى المصرية وكل ما هو مصري، وهو الفيلم الذي رفضته إدارة المهرجان، وأعلن رئيس المهرجان آنذاك حسين فهمي، أنه لا مكان لإسرائيل في هذا المحفل.

في المجال الأدبي حاولت إسرائيل اختراق الساحة الأدبية، ففي عام 2010 ترجم كتاب “أسرار التطبيع” لمؤلفه السفير الإسرائيلي الأسبق بالقاهرة دافيد سلطان، ومر الأمر مرور الكرام ولم ينتبه أحد، لكن الجميع انتبه للواقعة التي شهدتها النسخة الماضية من معرض القاهرة للكتاب، والذي ظهرت فيه ترجمة عربية لكتاب عبري هو “ألف ليلة دوت كوم”، حيث قوبل الحدث وقتها بهجوم كبير من قبل الصحف المصرية على مترجم الكتاب، الأمر الذي دفع رئيس دار الكتب إلى تخصيص لجنة للتحقيق فيما نشر حول الكتاب.

إضافة إلى ما سبق قامت إسرائيل بـ”عبرنة” روايات أديب نوبل نجيب محفوظ مثل “زقاق المدق”، و”اللص والكلاب” و”ثرثرة فوق النيل” وغيرها، إضافة إلى كتاب آخرين، في محاولة لفتح باب الترجمة المتبادلة.

ومؤخرا صدرت في مصر طبعة من كتاب “الملاك.. الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل” الذي يتناول قصة حياة أشرف مروان، صهر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والذي كتبه يوري بار جوزيف، الذي يعمل حاليا أستاذا للعلوم السياسية في جامعة حيفا، بعد أن خدم، على مدى 15 عاما، في جهاز المخابرات العسكرية بالجيش الإسرائيلي، ومن المقرر أن تقوم جهات إنتاج إسرائيلية أمريكية بإنتاج فيلم مقتبس عن الكتاب الذي يدحض دور العميل المزدوج الذي قام به مروان، ويقدمه على أنه عميل لإسرائيل.

وحتى كتابة هذه السطور لازالت عمليات الاختراق الثقافي مستمرة من قبل إسرائيل، وفي ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، لا أحد يدري هل ستنجح محاولاتهم أم أن الفشل سيكون مصيرها.