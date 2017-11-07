الأهلي يسعى إلى إبرام صفقة تبادلية مع الوداد المغربي

كشفت بعض التقارير الصادرة في وسائل الإعلام المغربية عن وجود صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي المصري والوداد المغربي بطل إفريقيا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صحيفة «المنتخب» المغربية، أكدت أن مسؤولين بالأهلي عرضوا على مسؤولي الوداد إمكانية إجراء صفقة تبادلية بين الفريقين تقضي بانتقال المهاجم الدولي المغربي وليد أزارو، المحترف ضمن صفوف الأهلي إلى الوداد على أن ينتقل أشرف بنشرقي، لاعب الوداد وأسود أطلس إلى الأهلي.

وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أن العرض المقدم من جانب النادي المصري تضمن تقديم الأهلي ما يفوق المليون و600 ألف دولار، وكان الأهلي قد تعاقد مع أزارو، مقابل مليون و300 ألف دولار، بما يعني أن صفقة بنشرقي، قد تكلف خزائن الأهلي حاجز الثلاثة ملايين دولار، بعدما رفض الجانب المغربي العرض المبدئي للقلعة الحمراء.

ومن المتوقع أن يرفع مسؤولو الأهلي المقابل المالي للصفقة من أجل تدعيم هجوم الفريق في ظل عدم اقتناع جانب كبير من جمهور الأحمر ولاعبيه السابقين بأزارو، الذي نال نصيب الأسد من انتقادات الجمهور والنقاد الرياضيين في مصر بعد الإخفاق الإفريقي للأهلي.

الجدير بالذكر أن بنشرقي، صاحب الـ23 عامًا قدم أداء طيبا مع الوداد المغربي خلال النسخة الماضية بدوري أبطال إفريقيا، وكان سببا رئيسيا في تتويج فريقه باللقب للمرة الثانية في تاريخه، مما دفع الفرنسي هيرفي رينارد، إلى ضمه لتشكيلة الأسود التي تستعد للمواجهة المصيرية أمام منتخب كوت ديفوار في الجولة الأخيرة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، كما لفت أنظار العديد من الأندية إليه بشدة.