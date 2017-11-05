الأهلي والزمالك والمنتخب.. الخسارة الإفريقية تدق ناقوس الخطر

لقب جديد تفقده كرة القدم المصرية في أقل من عام، خسارة الأهلي دوري أبطال إفريقيا أمس، أمام الوداد الرياضي المغربي، ومن قبله خسارة المنتخب الوطني المصري نهائي كأس الأمم الإفريقية، وخسارة الزمالك لقب رابطة الأبطال في نسخته قبل الأخيرة يدق ناقوس الخطر قبل مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2018 الذي تحتضنه روسيا في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل.

الأهلي قدم مباراة كبيرة في القاهرة ولكنه فشل في فك طلاسم الدفاع المغربي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ورغم هيمنة الأهلي على مجريات الأمور فإنه فشل في تحقيق الفوز، ومن هجمة وحيدة تمكن الفريق الضيف من تسجيل هدف التعديل.

وفي موقعة الإياب فرض الأهلي نفسه على الفريق المضيف على ملعبه ووسط أنصاره وهيمن على مجريات الأمور ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى المنافس باستثناء كرة مؤمن زكريا، وفي نسخة مكررة بالكربون تمكن الفريق المغربي من تسجيل هدف على طريقة مباراة الذهاب ليحرم الأحمر من الوصول إلى النجمة التاسعة.

استقبلت شباك شريف إكرامي، حارس الأهلي خلال مشوار البطولة 11 هدفًا، وعانى الأهلي في الكثير من الأوقات وخسر اللقب بسبب ضعف مستوى حارس مرماه وخط الدفاع بالإضافة إلى عدم وجود المهاجم السوبر الذي يستطيع أن يسجل من أنصاف الفرص.

متابعو الأهلي في البطولة أيقنوا جيدًا أن الأهلي يعاني بسبب ضعف مستوى حارسه والخط الخلفي وبمراجعة إحصائيات المباريات التي خاضها الفريق، يتبين أن أي هجمة على مرمى الأهلي تشكل خطورة، وأي تسديدة من خارج منطقة جزاء الفريق تشكل خطورة كبيرة وبنسبة 70 بالمائة يمكن أن تمر وتسكن داخل شباك حارس الأهلي الذي يعد في الوقت نفسه حارسًا للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم 2018.

خسارة 3 بطولات إفريقية خلال عام ناقوس خطر بكل تأكيد يجب الوقوف عليه لتجنب كارثة في المونديال، الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني يعتمد في طريقة لعبه بشكل كبير على التأمين الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة مستغلًا سرعات نجمه محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، ورغم التحفظ الدفاعي الكبير للمنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة فإن المنتخب خسر في المباراة النهائية أمام الكاميرون وتوجت الأسود باللقب.

ومن المنتخب الوطني إلى الزمالك الذي لا يمر فترة قيد إلا ويقوم بتدعيم دفاعه بصفقات جديدة، ورغم ذلك خسر الفريق اللقب الإفريقي في نسخته قبل الأخيرة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا بسبب الأخطاء الدفاعية، وهاهو الأهلي وسط الانتقادات الكبيرة من محللي ومتابعي الفريق لحسام البدري، المدير الفني بسبب التحفظ الدفاعي الذي من المفترض أن يقابله صلابة دفاعية وعدم استقبال الفريق للأهداف نجد مرمى شريف إكرامي، لا تمر مباراة دون سكون الكرة الشباك مما يعني أن هناك قصورا من قبل حارس المرمى ودفاع الأهلي.

هناك عامل مشترك بين الثلاثي الأهلي والزمالك والمنتخب المصري الذي يعتمد بشكل كبير في اختياراته على قطبي الكرة المصرية وهو القصور الدفاعي وحراسة المرمى وبالتحديد في المواعيد الكبرى حيث لا يستطيع الثلاثي الصمود وتستقبل شباكهم الأهداف.

المدرب الأرجنتيني للفراعنة سيكون في ورطة كبيرة إن لم يبحث عن البديل خلال الفترة الأخيرة. رامي ربيعة، وسعد الدين سمير، دفاع الأهلي الذي يعتمد عليه كوبر، إلى جانب أحمد حجازي، المحترف ضمن صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، يقدمون أداء كارثيا خلال الآونة الأخيرة وعلى كوبر التنقيب داخل الدوري المصري عن حرس جديد لدفاع الفراعنة.