الأهلي ضد الأندية الفرنسية.. من يفوز بصفقة هداف رابطة الأبطال؟

كشفت بعض التقارير الصادرة في وسائل الإعلام التونسية عن وجود رغبة لدى النادي الأهلي المصري في التعاقد مع التونسي طه ياسين الخنيسي، مهاجم فريق الترجي الرياضي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبدى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إعجابه الشديد بما قدمه اللاعب التونسي مع فريق باب سويقة على الصعيدين المحلي والقاري، حيث احتل اللاعب صدارة هدافي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، برصيد سبعة أهداف، رغم خروج فريقه من ربع نهائي البطولة، كما يتصدر هدافي مسابقة الدوري التونسي بعد مرور خمس جولات برصيد أربعة أهداف.

وقالت صحيفة «الصباح نيوز» التونسية إن اللاعب صاحب الـ25 عامًا بات على رأس أولويات المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي، ورغم أحقية اللاعب في التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، إلا أن الأهلي طرق الأبواب الشرعية من أجل الظفر بخدمات اللاعب.

وسارع مسؤولو الأهلي بالدخول في مفاوضات رسمية مع نظرائهم في العملاق التونسي؛ لقيد اللاعب في القائمة الإفريقية الجديدة، قبل أن يشارك مع الترجي، ويضيع على الأهلي فرصة قيده والدفع به في النسخة الجديدة من رابطة الأبطال.

وأكدت الصحيفة التونسية أن هناك سببًا آخر دفع مسؤولي الأهلي لعدم الانتظار إلى الميركاتو الشتوي وطرق الأبواب الشرعية في الوقت الحالي للظفر بخدمات اللاعب، وهو وجود رغبة لدى بعض الأندية الأوروبية في ضم اللاعب لصفوفها.

وأوضحت الصباح نيوز أن فريقي «نيس وسترازبورج» الفرنسيين يسعيان إلى التعاقد مع اللاعب، حيث أرسل الأول مندوبًا عنه خلال المباراة الأخيرة للمنتخب التونسي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم أمام المنتخب الليبي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف؛ من أجل متابعة اللاعب عن قرب؛ تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الجدير بالذكر أن الترجي التونسي أبدى في وقت سابق رغبته في التعاقد مع الظهير التونسي علي معلول، الذي يلعب ضمن صفوف الأهلي المصري، وهو ما قد يجعل النادي التونسي يقحم المدافع التونسي في صفقة الخنيسي؛ لحاجة الأهلي الشديدة في ضم مهاجم صريح؛ نظرًا لعدم قناعة البدري بعماد متعب، واهتزاز مستوى المغربي وليد أزارو، وعدم تماثل مروان محسن للشفاء حتى الآن، منذ الإصابة التي لحقت به في يناير الماضي مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية.