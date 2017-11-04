الأسطورة كاراجر: صلاح الصفقة الأفضل بالبريميرليج

ارتفعت أسهم نجم المنتخب الوطني الأول محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول أحد أكبر الأندية في إنجلترا مهد كرة القدم والعالم خلال الآونة الأخيرة، وبالتحديد منذ انتقاله إلى صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ما قدمه الفرعون المصري منذ انتقاله إلى صفوف ليفربول جعله نجم الشباك في ملعب “أنفليد” ومحط أنظار العديد من الأندية العالمية، وتحدثت بعض وسائل الإعلام الأوروبية عن صعوبة بقائه في صفوف ليفربول مع نهاية الموسم الجاري نظرًا لرغبة عدد كبير من الأندية الكبرى في ضمه، وطموح صلاح، في المنافسة على الألقاب، التي ستكون صعبة في الوقت الحالي مع ليفربول.

أكد جيمي كاراجر، نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي الأسبق، أن صلاح، سيواصل هز شباك المنافسين في البطولة المحلية وسيتخطى حاجز الـ25 هدفا خلال الموسم الجاري، وقال أسطورة الريدز في تصريحات نقلها موقع ناديه: «أرى أنه لا يوجد سبب يمنع صلاح من استكمال تسجيل الأهداف حتى نهاية الموسم».

ويرى نجم الريدز، أن صفقة محمد صلاح، تعد أبرز الصفقات التي تم إبرامها في الدري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قائلًا: «من بين جميع الانتقالات الصيف الماضي، يبدو أن صاحب أكبر تأثير هو لاعب ليفربول محمد صلاح ».

وتابع جيمي كاراجر: «عندما رأيت صلاح يسجل الهدف الأول هذا الموسم أمام واتفورد في المباراة الافتتاحية، شعرت أنه لاعب قد يسجل 15 هدفاً هذا الموسم. ربما لم أعطه حقه بصورة كافية لأنه قد يسجل 25 هدفاً، مضيفًا: اللاعب أكثر من مجرد جناح تقليدي، إنه مهاجم متقدم على الأطراف ولديه القدرة على اختراق مناطق تسجيل الأهداف في كل مرة يلعب فيها».

واستكمل نجم الأسود الثلاثة حديثه عن صلاح: «إنه مثل التعاقد مع ساديو ماني في 2016، لقد اتخذ ليفربول قرارا جيدا عندما قرر أن يجلب صلاح من جديد إلى إنجلترا خاصة بعد فترته السيئة مع تشيلسي».