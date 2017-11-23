استياء القضاة من تعديل قانون الرياضة: «مخالفة دستورية»

حالة من الاستياء انتابت بعض القضاة؛ بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بناء على مقترح تقدم به النائب فوزي فتى، أمين لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، لاسيما أنها تحرم أعضاء الجهات القضائية من الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية .

تضمنت التعديلات، أن ينص البند 5 من المادة 3 على “طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية”.

من جانبه، رحب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتعديلات، ويراها ضرورية وتتوافق مع الدستور الذي تنص على تطبيق مبدأ الحياد، لافتا إلى تضارب في المهام بين القاضي الذي يجلس على المنصة ويحكم بين الناس وبين مصالحه الشخصية كمرشح في أحد الأندية، قائلا: “الاستقلال يعني الحيدة، والبعد عن كل ما يتعرض له القاضي من سجال أثناء فترة الانتخابات، القاعدة الحاكمة هي إبعاد رجال القضاء عن أي معارك ذات طابع انتخابي لوقار منصب القاضي واحترامه”، على حد وصفه.

واستنكر المستشار أحمد إبراهيم، أحد المرشحين في انتخابات الأندية، تزامن التعديلات مع انتخابات الأندية التي تجرى حاليا، مؤكدا أن قانون الرياضة الذي تم تعديله منذ أيام، لم يمر على صدوره عدة أسابيع، كما أن التعديلات التي أجريت على القانون لم تخضع لحوار مجتمعي، وتتعارض مع الدستور، حسبما يرى.

وحول الموقف القانوني للقضاة الذين يخوضون الانتخابات الحالية، قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، إنه لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي، لاسيما أن التعديلات الجديدة التي وافق عليها البرلمان لم تنته من دورتها القانونية، ولم تصدر بعد، ولن يكون لها أي تأثير على القضاة الذين يخوضون انتخابات الأندية الجارية.

تعديلات قانون الرياضة، جاءت مع ترقب صدور حكم في الدعوة القضائية رقم 2577 لسنة 2017، التي تقدم بها المحامي محمد حامد سالم، أمام محكمة الأمور المستعجلة؛ للمطالبة بإصدار حكم قضائي بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية وبطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي، ومن المنتظر أن يصدر الحكم يوم الخميس المقبل 29 من الشهر الجاري